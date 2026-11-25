4 декабря 2026 года Минэкономразвития России и Федеральный ресурсный центр проводят Ежегодную конференцию по вопросам реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В рамках мероприятия также пройдет финал конкурса "Менеджер года 2026".

Конференция объединит представителей федеральных и региональных органов власти, делового и экспертного сообщества, образовательных организаций и выпускников Президентской программы. Участники обсудят технологическое лидерство как вектор программы подготовки управленческих кадров, перспективы бизнес-образования при подготовке управленческих кадров, взаимодействие государства и бизнеса, а также возможности более активного вовлечения выпускников программы в совместную работу по решению актуальных задач российской экономики.

Центральной темой первой пленарной сессии станут вопросы развития Президентской программы. Участники дискуссии рассмотрят, какие управленческие компетенции необходимы для обеспечения технологического суверенитета России, как следует адаптировать образовательные программы к новым потребностям экономики и какую роль в подготовке современных руководителей должны играть технологии искусственного интеллекта. Отдельное внимание будет уделено развитию креативной экономики, формированию новых рынков и перспективам бизнес-образования при подготовке управленческих кадров.

Вторая пленарная сессия посвящена согласованию интересов государства, бизнеса и общества при подготовке управленческих кадров для достижения национальных целей развития. Среди основных вопросов — перспективы экономического роста страны, международное сотрудничество и повышение эффективности зарубежных стажировок в рамках Президентской программы. Участники также обсудят подготовку управленцев для социальной сферы, внедрение клиентоцентричных подходов и возможности поддержки проектов выпускников Президентской программы, в том числе с привлечением институтов развития и финансовых организаций.

Особое место в программе конференции займет обсуждение дальнейшего развития сообщества выпускников Президентской программы. Третья пленарная сессия посвящена вопросам участия выпускников в совершенствовании образовательных программ подготовки управленческих кадров, включения в образовательные программы конкретных практических задач и реализации совместных проектов. В центре внимания окажутся деятельность региональных ассоциаций выпускников и возможные формы их взаимодействия.

В дискуссиях планируется участие представителей Минэкономразвития России, Государственной Думы, Администрации Президента Российской Федерации, ведущих научных и образовательных организаций, институтов развития и крупнейших деловых объединений. В числе приглашенных участников — представители Российской академии наук, Газпромбанка, Российского экспортного центра, "Деловой России", РАНХиГС, Всероссийской академии внешней торговли и других организаций.

Завершит деловую программу финал конкурса "Менеджер года 2026", в ходе которого финалисты представят свои проекты экспертному жюри. Конкурс станет площадкой для демонстрации практических результатов обучения по Президентской программе и представления предпринимательских и социальных инициатив ее участников. По итогам защиты проектов состоится награждение победителей в номинациях "Бизнес" и "Социальный проект". Также будут отмечены представители региональных комиссий и образовательных организаций.

Конференция пройдет 4 декабря 2026 года по адресу: Москва, Воробьевское шоссе, д. 8, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. Начало мероприятия — в 10:00, регистрация участников — с 09:00. Регистрация на мероприятие по ссылке conference2026.agencytde.ru.