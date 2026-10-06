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Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нацпроекта по биоэкономике в рамках форума "БИОПРОМ"

ГЕЛЕНДЖИК. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 октября, губернатор Вячеслав Федорищев в формате видеоконференцсвязи принял участие в заседании подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике. Оно состоялось в рамках III Международного форума "БИОПРОМ", который проходит в эти дни в Геленджике и посвящен вопросам масштабирования биотехнологий, соответствующих реальным потребностям общества.

Фото: Андрей Савельев

Повестка заседания касалась нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", который разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его реализация - это один из значительных шагов на пути к технологическому суверенитету России. Вопросы обсуждались с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, представителей Министерства науки и высшего образования РФ, НИЦ "Курчатовский институт", Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, ряда центров инженерных разработок (ЦИР), Фонда содействия инновациям, Агентства развития профессионального мастерства, Российского научного фонда.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов напомнил, что в утвержденной Стратегии развития биоэкономики, рассчитанной до 2036 г. и на перспективу до 2050 г., определены все цели и шаги по развитию биоэкономики в России. "В целях регионального развития биоэкономики тоже проделана достаточно весомая работа. В том числе утверждена дорожная карта по развитию в интересах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны технологических направлений, предусмотренных нацпроектом", - уточнил министр.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Промышленность", отметил результаты совместной с подкомиссией по химической промышленности и биоэкономике работы: "Было поддержано предложение Комиссии о биоэкономике больших систем. Главное - видно, что регионы включились в работу, на базе вузов создаются центры развития биоэкономики. То есть задел есть. Теперь важно собрать его в систему с общими приоритетами и адресными мерами поддержки. Эту задачу должна решать Стратегия развития".

В Самарской области биотехнологии активно развиваются по направлениям биофармацевтики, биомедицины, в том числе для лечения онкозаболеваний и персонализированной медицины.
Участники заседания обсудили статус реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин рассказал о первых результатах. За девять месяцев объем производства продукции предприятий биоэкономики вырос на 3,12%, прирост объема экспорта продуктов биоэкономики составил 14,96%. "Одна из ключевых задач - обеспечить переход от научных разработок к их промышленному применению. Для этого в текущем году мы заключили пять соглашений о создании центров инженерных разработок на сумму более 500 млн рублей. Они объединят компетенции университетов и индустриальных партнеров и сформируют технологическую базу для запуска новых производств в сфере биоэкономики", - отметил Михаил Юрин.

Была рассмотрена деятельность научных центров в рамках промышленного масштабирования разработок, в том числе Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, центра "АльметТех" Передовой инженерной школы ИТМО, ЦИР "Биоинженерия почв" Академии биологии и медицины Южного федерального университета, ЦИР "Волоконные мембранные технологии для биоэкономики" Сеченовского университета, ЦИР "Биотехнологии и ресурсосберегающие технологий" Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета).

Вячеслав Федорищев обратил внимание на ряд основных условий для реализации Стратегии развития биоэкономики: "Первое - это защита внутреннего рынка. Новые производства строятся, их продукция через несколько лет выйдет на рынок, где уже работают импортные поставщики. Необходимо принимать в том числе и нестандартные решения, которые позволят защитить наших производителей. Второе - долгосрочный спрос. Здесь также работа ведется правительством России, профильными министерствами. Необходимо переходить на долгосрочные контракты - путем масштабирования практики использования механизмов офсетных контрактов, в том числе межрегиональных. Третье - это создание условий в регионах для комфортной работы инвесторов".

В завершение заседания эксперты обсудили проведенную работу в части кадрового обеспечения отрасли биоэкономики и задачи по этому направлению на перспективу.

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