Авито Подработка: временная занятость снижает расходы бизнеса более чем на четверть

В рамках первого дня Коннектед Ритейл Форума 2026 руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки Влад Твердохлеб представил данные о том, как платформенная модель найма помогает розничным сетям сокращать операционные расходы. Эксперт сравнил стоимость смены при работе с аутсорсинговыми компаниями и самозанятыми, а также привел результаты сотрудничества с сетью "Дикси", для которой через сервис закрыли более 31 тыс. смен.

Эксперт сравнил расходы бизнеса на выполнение задач при нескольких способах привлечения персонала. По представленному расчёту, при одинаковом вознаграждении исполнителя смена самозанятого через платформу обходится бизнесу примерно на 33% дешевле, чем смена персонала от аутсорсинговой компании.

Так, в приведённом примере исполнитель во всех случаях получает 3 тыс. рублей на руки за смену. При этом расходы бизнеса составляют 5 490 рублей при работе через аутсорсинговую компанию и 3 670 рублей при привлечении самозанятого через платформу. Таким образом, разница в затратах на одну смену составляет 1 820 рублей (почти 33%) при сохранении одинаковой выплаты исполнителю.

Помимо сравнения стоимости смен, эксперт рассказал, как эффективно платформенный формат используется в работе розничной сети "Дикси". Через Авито Подработку для магазинов привлекали исполнителей на разовые задачи: выкладку товаров, помощь в прикассовой зоне и другие задачи ритейл-сегмента. В сентябре число завершённых смен достигло 9 640, а общее количество закрытых смен с начала 2026 года превысило 31 тысячу. Доля закрытых заявок на смены в сентябре составила в среднем 86% по России, средняя оценка смен — 4,7.

"Временная занятость помогает ритейлу привлекать исполнителей для разовых задач, а людям — получать дополнительный доход, выбирая смены под свой график. По данным Авито Подработки, в III квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение по России в сфере ритейла и общепита составило 4 875 рублей за смену. Для бизнеса важно оценивать не только эту выплату, но и полную стоимость привлечения исполнителя. Наш расчет показывает, что платформенный формат позволяет сократить сопутствующие расходы без снижения вознаграждения человека", — отметил Влад Твердохлеб, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки.

Сегодня Авито Подработка работает более чем в 500 городах России, а на платформе представлено более 4 тыс. торговых точек. Через сервис ежедневно закрывается более 2 500 смен, а число исполнителей в месяц превышает 13 тыс. Средняя доля закрытых заявок на смены составляет более 85%.