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Занятость Экономическая политика

Авито Подработка: временная занятость снижает расходы бизнеса более чем на четверть

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках первого дня Коннектед Ритейл Форума 2026 руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки Влад Твердохлеб представил данные о том, как платформенная модель найма помогает розничным сетям сокращать операционные расходы. Эксперт сравнил стоимость смены при работе с аутсорсинговыми компаниями и самозанятыми, а также привел результаты сотрудничества с сетью "Дикси", для которой через сервис закрыли более 31 тыс. смен.

Эксперт сравнил расходы бизнеса на выполнение задач при нескольких способах привлечения персонала. По представленному расчёту, при одинаковом вознаграждении исполнителя смена самозанятого через платформу обходится бизнесу примерно на 33% дешевле, чем смена персонала от аутсорсинговой компании.

Так, в приведённом примере исполнитель во всех случаях получает 3 тыс. рублей на руки за смену. При этом расходы бизнеса составляют 5 490 рублей при работе через аутсорсинговую компанию и 3 670 рублей при привлечении самозанятого через платформу. Таким образом, разница в затратах на одну смену составляет 1 820 рублей (почти 33%) при сохранении одинаковой выплаты исполнителю.

Помимо сравнения стоимости смен, эксперт рассказал, как эффективно платформенный формат используется в работе розничной сети "Дикси". Через Авито Подработку для магазинов привлекали исполнителей на разовые задачи: выкладку товаров, помощь в прикассовой зоне и другие задачи ритейл-сегмента. В сентябре число завершённых смен достигло 9 640, а общее количество закрытых смен с начала 2026 года превысило 31 тысячу. Доля закрытых заявок на смены в сентябре составила в среднем 86% по России, средняя оценка смен — 4,7.

"Временная занятость помогает ритейлу привлекать исполнителей для разовых задач, а людям — получать дополнительный доход, выбирая смены под свой график. По данным Авито Подработки, в III квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение по России в сфере ритейла и общепита составило 4 875 рублей за смену. Для бизнеса важно оценивать не только эту выплату, но и полную стоимость привлечения исполнителя. Наш расчет показывает, что платформенный формат позволяет сократить сопутствующие расходы без снижения вознаграждения человека", — отметил Влад Твердохлеб, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки.

Сегодня Авито Подработка работает более чем в 500 городах России, а на платформе представлено более 4 тыс. торговых точек. Через сервис ежедневно закрывается более 2 500 смен, а число исполнителей в месяц превышает 13 тыс. Средняя доля закрытых заявок на смены составляет более 85%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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