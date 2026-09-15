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Занятость Экономическая политика

Т2 признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, успешно прошел сертификацию от Changellenge — стратегического HR-партнера компаний и карьерной платформы для молодежи. По итогам комплексного аудита эксперты присвоили компании статус "Работодатель нового поколения", отметив качество HR-практик компании и высокую оценку условий работы со стороны сотрудников.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Методология Changellenge учитывает международные стандарты в области управления персоналом, а также специфику российского рынка и рассматривает работодателя с трех сторон: существующую HR-инфраструктуру, реальный опыт сотрудников и их готовность рекомендовать компанию другим. В рамках аудита эксперты изучили 120 HR-практик Т2, опросили сотрудников и провели серию глубинных интервью.

Исследование показало, что особенно высоко сотрудники Т2 оценивают комфорт рабочего места, гибкий график, стабильность и надежность компании, баланс работы и личной жизни. По 12 из 17 значимых характеристик работодатель получил оценки выше рыночного бенчмарка. Среди сильных сторон Т2 участники исследования также выделили профессионализм коллег и руководителей, прекрасный коллектив и возможность получить опыт, полезный для дальнейшей карьеры. 10 из 10 стажеров готовы перейти в штат благодаря команде, интересным рабочим задачам и возможности совмещать работу с учебой.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

"Для нас принципиально, чтобы молодые специалисты входили в профессию через реальную работу, а не через роль наблюдателя. В Т2 стажеры сразу становятся частью команды: решают конкретные задачи и видят, как их усилия отражаются на общем результате. На старте особую роль играют те, кто рядом, — коллеги и руководители, у которых можно получить совет, поддержку и помощь в профессиональном развитии. Сертификация Changellenge позволила получить объективную обратную связь и стала для нас важным ориентиром в дальнейшем развитии среды для молодых специалистов, где они могут уверенно начинать карьеру и расти вместе с компанией".

Андрей Алясов, основатель и CEO Changellenge:

"Рынок труда меняется, поэтому работодателям крайне важно быть в синхроне с людьми и с каждым годом становиться лучше вместе. Для этого и нужна сертификация — чтобы стать связующим звеном между компанией и сотрудниками и одновременно гарантом качества для кандидатов".

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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