СберУниверситет запустил программу "Кадры для экономики будущего"

В кампусе СберУниверситета прошёл первый очный модуль программы "Кадры для экономики будущего". Программа направлена на подготовку руководителей, отвечающих в регионах за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.
Участниками первого потока стали более 110 представителей субъектов Российской Федерации и федеральных органов власти.
В центре внимания программы — ключевые технологические тренды, включая развитие искусственного интеллекта, их влияние на экономику и рынок труда, современные инструменты прогнозирования кадровой потребности и подходы к формированию региональных решений, необходимых для достижения национальных целей развития и технологического лидерства страны.
"Мы живём в период, когда изменения происходят быстрее, чем когда-либо прежде, — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, меняет содержание профессий и требования к навыкам. В этих условиях задача руководителей — не просто готовить кадры для существующей экономики, а создавать условия для появления компетенций будущего. От того, насколько эффективно мы научимся раскрывать потенциал людей и помогать им адаптироваться к новым технологиям, будет зависеть конкурентоспособность регионов и страны в целом".
Программа разработана Сбером совместно с Правительством Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, АНО "Россия — страна возможностей" и РАНХиГС по поручению президента Российской Федерации, данному по итогам заседания Государственного Совета в декабре 2025 года.
"Обеспечение экономики кадрами сегодня приобретает стратегический характер, — говорит заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. — Качество занятости, распределение по отраслям квалифицированных специалистов, эффективность механизмов трудоустройства во многом определяют потенциал экономического развития и обеспечивают решение стратегических задач импортозамещения и достижения технологического суверенитета нашей страны".
В рамках программы участники пройдут комплексную оценку управленческих компетенций SberQ от СберУниверситета и получат персональные рекомендации по развитию. Также их ждёт изучение современных технологических трендов, практический интенсив по созданию ИИ-инструментов в кампусе Школа 21, посещение ведущих технологических площадок и центров разработки продуктов на основе искусственного интеллекта, участие в круглых столах и проектной работе в кросс-территориальных командах. По итогам обучения будет сформирована библиотека лучших практик и апробированных ИИ-инструментов для использования участниками в дальнейшей работе.
Следующий очный модуль программы пройдёт с 7 по 10 июля 2026 года в кампусе Школа 21 в Казани.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.