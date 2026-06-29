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Занятость Экономическая политика

Интерес к работе в Сбере вырос на 35%

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбере зафиксировали новый рекорд откликов на вакансии. С января по июнь 2026 года компания получила 2,75 млн заявок. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Традиционно наибольшая активность соискателей наблюдается в марте–апреле. Несмотря на высокий поток резюме, Сбер сохраняет высокую скорость работы с кандидатами: среднее время обработки отклика составляет менее двух суток.

Основным драйвером роста интереса стал ИТ-сектор. В пятёрку вакансий-лидеров по количеству откликов вошли: Java-разработчик (middle) — 64,4 тыс. откликов, Java-разработчик (senior) — 58,3 тыс., ИТ-аналитик (middle) — 49,0 тыс., Frontend-разработчик (middle) — 41,2 тыс. и ИТ-аналитик (senior) — 29,6 тыс.

Конкуренция за ИТ-вакансии в ряде регионов оказалась в разы выше, чем в Москве. Так, в Санкт-Петербурге конкурс превысил столичный на вакансии Java-разработчика (senior), frontend-разработчика (senior), data scientist (senior) и ML-engineer (junior). В Самаре — на инженера по нагрузочному тестированию (middle). В Ростове-на-Дону наиболее высокий конкурс наблюдался на позицию Golang-разработчика (middle).

Высокий интерес к работе в Сбере сохраняется не только среди ИТ-специалистов. В число наиболее востребованных вакансий также вошли водитель-инкассатор (13,9 тыс. откликов) и менеджер по продаже зарплатных проектов (10,3 тыс. откликов).

Денис Замалетдинов, управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка:

"Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в Сбере. Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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