Интерес к работе в Сбере вырос на 35%

В Сбере зафиксировали новый рекорд откликов на вакансии. С января по июнь 2026 года компания получила 2,75 млн заявок. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Традиционно наибольшая активность соискателей наблюдается в марте–апреле. Несмотря на высокий поток резюме, Сбер сохраняет высокую скорость работы с кандидатами: среднее время обработки отклика составляет менее двух суток.

Основным драйвером роста интереса стал ИТ-сектор. В пятёрку вакансий-лидеров по количеству откликов вошли: Java-разработчик (middle) — 64,4 тыс. откликов, Java-разработчик (senior) — 58,3 тыс., ИТ-аналитик (middle) — 49,0 тыс., Frontend-разработчик (middle) — 41,2 тыс. и ИТ-аналитик (senior) — 29,6 тыс.

Конкуренция за ИТ-вакансии в ряде регионов оказалась в разы выше, чем в Москве. Так, в Санкт-Петербурге конкурс превысил столичный на вакансии Java-разработчика (senior), frontend-разработчика (senior), data scientist (senior) и ML-engineer (junior). В Самаре — на инженера по нагрузочному тестированию (middle). В Ростове-на-Дону наиболее высокий конкурс наблюдался на позицию Golang-разработчика (middle).

Высокий интерес к работе в Сбере сохраняется не только среди ИТ-специалистов. В число наиболее востребованных вакансий также вошли водитель-инкассатор (13,9 тыс. откликов) и менеджер по продаже зарплатных проектов (10,3 тыс. откликов).

Денис Замалетдинов, управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка:

"Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в Сбере. Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения".