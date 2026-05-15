16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер: всё больше россиян совмещают бизнес и наём "Требуются синие воротнички": эксперты Авито Работы представили дайджест рынка труда Время первой: "Ростелеком" открывает новый набор студентов на программу оплачиваемых стажировок Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону "Авито.Работа": тенденции рынка труда в Самарской области и России

Занятость Экономическая политика

Сбер: всё больше россиян совмещают бизнес и наём

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 122
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года были обнародованы результаты совместного исследования Сбера, Минэкономразвития и Центра социального проектирования "Платформа". Согласно этим данным, 38% россиян либо уже занимаются бизнесом, либо рассматривают возможность запуска. Сегодня предпринимательством активно занимаются 18% россиян, ещё 20% планируют начать свой бизнес в ближайшие три года. Всё больше людей приходят к формату, при котором собственное дело становится естественным дополнением к основной занятости.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Как показало исследование, бизнес и работу по найму совмещают 51% начинающих предпринимателей, 37% тех, кто ведёт молодой бизнес, и 41% тех, кто занимается своим делом больше трёх лет. Бизнес всё чаще становится не заменой найму, а дополнением к нему. Цифровые платформы снизили порог входа: своё дело можно вести в свободное время, без офиса — не случайно 42% предпринимателей работают без наёмных сотрудников. Совмещение — это не компромисс, а рациональная стратегия, позволяющая проверить идею, увеличить доход и сохранить стабильность.

Такой формат требует доступной и удобной инфраструктуры — чтобы человек мог полностью сосредоточиться на развитии своего дела. Мы в Сбере поддерживаем предпринимателей: предлагаем инструменты для удалённой работы и ведения бухгалтерии, бесплатно консультируем по налоговым вопросам, компенсируем 50% НДС по эквайрингу для малого бизнеса. Также помогаем с обучением и нетворкингом — проводим "Бизнес-фесты" по всей стране, запускаем обучающие программы, которые помогают предпринимателям адаптироваться к меняющимся условиям. И это работает: бизнес перестаёт быть "прыжком в неизвестность" — инструменты поддержки и сила сообщества позволяют пробовать, искать своё без лишнего риска".

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития:

"Современное предпринимательство в России развивается как гибкая модель занятости. Более половины начинающих предпринимателей выбирают совмещение как рабочую стратегию, потому что это дает уверенность на разных этапах запуска бизнеса. Для 54% из них бизнес — это возможность развития, для 42% — способ адаптации к текущим условиям занятости. Первым предпринимательство помогает самореализоваться, вторым — поддерживать стабильный доход".

Удобной точкой входа в предпринимательство становится онлайн-торговля: 38% начинающих бизнесменов используют ее для старта, но не для роста (18% среди зрелых). Причина — маркетплейсы создают зависимость от платформы и не дают возможности формировать собственную клиентскую базу. По мере развития бизнеса предприниматели стремятся к большей самостоятельности и выстраиванию личных каналов работы с клиентами, расширяя свои возможности.

Среди барьеров, которые могут остановить запуск своего бизнеса — недостаток знаний и опыта. На этапе планирования 41% респондентов отмечают недостаточный уровень компетенций, однако по мере практики отсутствие опыта уходит на второй план — среди действующих предпринимателей этот барьер отмечают 33%. Финансовые факторы остаются в фокусе внимания на всех этапах, а также ключевую роль нередко играет внутренняя готовность к изменениям.

Замер исследования проводился в I квартале 2026 года, в нём приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31