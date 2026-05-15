Сбер: всё больше россиян совмещают бизнес и наём

В преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года были обнародованы результаты совместного исследования Сбера, Минэкономразвития и Центра социального проектирования "Платформа". Согласно этим данным, 38% россиян либо уже занимаются бизнесом, либо рассматривают возможность запуска. Сегодня предпринимательством активно занимаются 18% россиян, ещё 20% планируют начать свой бизнес в ближайшие три года. Всё больше людей приходят к формату, при котором собственное дело становится естественным дополнением к основной занятости.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Как показало исследование, бизнес и работу по найму совмещают 51% начинающих предпринимателей, 37% тех, кто ведёт молодой бизнес, и 41% тех, кто занимается своим делом больше трёх лет. Бизнес всё чаще становится не заменой найму, а дополнением к нему. Цифровые платформы снизили порог входа: своё дело можно вести в свободное время, без офиса — не случайно 42% предпринимателей работают без наёмных сотрудников. Совмещение — это не компромисс, а рациональная стратегия, позволяющая проверить идею, увеличить доход и сохранить стабильность.

Такой формат требует доступной и удобной инфраструктуры — чтобы человек мог полностью сосредоточиться на развитии своего дела. Мы в Сбере поддерживаем предпринимателей: предлагаем инструменты для удалённой работы и ведения бухгалтерии, бесплатно консультируем по налоговым вопросам, компенсируем 50% НДС по эквайрингу для малого бизнеса. Также помогаем с обучением и нетворкингом — проводим "Бизнес-фесты" по всей стране, запускаем обучающие программы, которые помогают предпринимателям адаптироваться к меняющимся условиям. И это работает: бизнес перестаёт быть "прыжком в неизвестность" — инструменты поддержки и сила сообщества позволяют пробовать, искать своё без лишнего риска".

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития:

"Современное предпринимательство в России развивается как гибкая модель занятости. Более половины начинающих предпринимателей выбирают совмещение как рабочую стратегию, потому что это дает уверенность на разных этапах запуска бизнеса. Для 54% из них бизнес — это возможность развития, для 42% — способ адаптации к текущим условиям занятости. Первым предпринимательство помогает самореализоваться, вторым — поддерживать стабильный доход".

Удобной точкой входа в предпринимательство становится онлайн-торговля: 38% начинающих бизнесменов используют ее для старта, но не для роста (18% среди зрелых). Причина — маркетплейсы создают зависимость от платформы и не дают возможности формировать собственную клиентскую базу. По мере развития бизнеса предприниматели стремятся к большей самостоятельности и выстраиванию личных каналов работы с клиентами, расширяя свои возможности.

Среди барьеров, которые могут остановить запуск своего бизнеса — недостаток знаний и опыта. На этапе планирования 41% респондентов отмечают недостаточный уровень компетенций, однако по мере практики отсутствие опыта уходит на второй план — среди действующих предпринимателей этот барьер отмечают 33%. Финансовые факторы остаются в фокусе внимания на всех этапах, а также ключевую роль нередко играет внутренняя готовность к изменениям.

Замер исследования проводился в I квартале 2026 года, в нём приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах РФ.