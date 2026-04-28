Время первой: "Ростелеком" открывает новый набор студентов на программу оплачиваемых стажировок

"Ростелеком" начал набор студентов на оплачиваемую стажировку с гибким графиком "Твоя первая 2.0". Программа стартует уже четвертый раз. В новом сезоне расширилась география стажировок: получить реальный опыт работы в команде ведущей цифровой компании страны студенты 3-5 курсов вузов и учащиеся 3-4 курсов ссузов смогут в 80 городах.
Программа "Твоя первая" включает 13 профилей стажеров: телекоммуникации, ИТ, продажи, маркетинг, администрирование бизнес-процессов, аналитика, закупки, менеджмент, финансово-экономические проекты, HR, юриспруденция, строительство и эксплуатация технической инфраструктуры, а также экология и природопользование. Стажировка длится шесть месяцев, на время которых компания заключает со студентами трудовой договор. В течение этого времени стажеры работают над реальными проектами и получают зарплату. После окончания стажировки самые успешные участники смогут трудоустроиться в штат.
С момента запуска в 2023 году на программу стажировок "Ростелекома" по России поступило около 40 тысяч заявок. Ежегодно этот показатель растет: если в первый год было около шести тысяч заявок, то в 2025 году эксперты компании рассмотрели уже 18,5 тысячи. По итогам отбора в разные подразделения вышли 225 стажеров, из которых 72 после завершения стажировки присоединились к команде "Ростелекома". При этом студенты высоко оценили взаимодействие с компанией на всех этапах - от начала коммуникаций до адаптации. Показатель eNPS (индекс удовлетворенности сотрудников) среди участников программы составил 8,8.
Анна Лунева, директор департамента по управлению брендом работодателя "Ростелекома":
"Сегодня рынок труда требует новых подходов к найму - бизнес все больше сосредоточен на развитии лояльных сотрудников, понимающих особенности компании. В этом контексте стажировка "Твоя первая" стала полноценной платформой для развития нового поколения лидеров технологической отрасли. Мы расширили возможности участников: вместо выполнения одной задачи стажеры получают кросс-функциональный опыт, способствующий их росту. Также мы переработали механизмы обратной связи, теперь программа более прозрачна для участников. В результате выросла конверсия в штат: по итогам 2025 года она составила 32%. Эти изменения стали частью наших усилий по обновлению позиционирования "Ростелекома" как современного работодателя и на практике воплощают наш новый слоган - "Ты влияешь на ход событий".
