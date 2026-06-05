T2 лидирует на рынке MVNO — исследование ComNews Research

T2, российский оператор мобильной связи, является лидером на рынке виртуальных операторов как по количеству абонентов, так и по числу MVNO-проектов, говорится в исследовании аналитического агентства ComNews Research. При этом большая часть абонентской базы MVNO-партнеров Т2 приходится на банковский сегмент, констатируют аналитики. Каждый пятый клиент на сети Т2 является абонентом виртуальных операторов, доля рынка превышает 60%, а общее число проектов, включая формат так называемых смарт-MVNO, достигло 35, добавляют в Т2.
Т2 занимает первое место на рынке по числу проектов и клиентов MVNO — к такому выводу пришли аналитики агентства ComNews Research. Т2 — "лидирующий хост-оператор по количеству MVNO и абонентской базе виртуальных операторов", говорится в исследовании. Доля Т2 на рынке превышает 60% от общего числа абонентов MVNO, дополняют в компании.
При этом, как отмечают аналитики, Т2 лидирует как core-оператор и в банковском сегменте. Совместно с Т2 развиваются проекты "Т-Мобайла", "Сбермобайла", виртуальных операторов Газпромбанка, ВТБ и ПСБ. В Т2 объясняют, что его доля в сегменте банковских MVNO превышает 87%.
Успешность развития направления доказывается финансовыми и операционными показателями направления. По итогам 2025 года база MVNO Т2 приросла на 20%, выручка — на 16% год к году. Число абонентов банковских MVNO на сети выросло на 20% год к году.
Ольга Кравцова, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Т2:
"Исследование констатирует наши лидерские позиции на рынке MVNO. Мы строим долгосрочные отношения с партнерами, которые ведут к созданию устойчивых решений — прибыльных и для партнеров, и для нас. Именно Т2 остается хост-оператором первого выбора за экспертизу, открытость и способность сопровождать проект на всех этапах от запуска до вывода на окупаемость. Мы занимаем первое место на рынке по такому безусловному критерию лидерства, как число конечных пользователей, показателю здоровья бизнеса — объемам выручки, а также по количеству проектов. Т2 намерена только наращивать темпы роста бизнеса, который для нас был всегда стратегическим направлением и успешно развивался десять лет".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.