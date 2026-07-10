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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти ремонт дорог выполнен более чем на 60%

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти ремонт улично-дорожной сети проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В текущем году в нормативное состояние планируется привести 13 объектов общей протяженностью 11,4 километра.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В настоящее время совокупная готовность объектов составляет 63%. Работы активно ведутся и должны быть завершены до 1 сентября.

В Центральном районе завершен ремонт участка Хрящевского шоссе (от здания Тольяттинского таможенного поста до дома № 14). Подрядной организацией произведено устройство двух слоев дорожной одежды, выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки с применением термопластика.

В Автозаводском районе близится к завершению ремонт Приморского бульвара на отрезке от ул. Юбилейной до пр. Степана Разина. Работы по восстановлению дорожного полотна здесь полностью завершены, в настоящее время ведется обустройство посадочных площадок общественного транспорта.
На проспекте Степана Разина (на участке от ул. Фрунзе до ул. Спортивной), а также на остальных объектах, включенных в программу ремонта, выполнено фрезерование изношенного покрытия, осуществляется укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси.

В Центральном районе на ул. Карбышева дорожники уложили выравнивающий слой асфальтобетона и завершают монтаж бортового камня. На следующем этапе здесь будет устроен верхний слой покрытия с применением щебеночно-мастичной смеси (ЩМА-16), после чего будет нанесена дорожная разметка.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"Ремонтная кампания в Тольятти ведется с опережением средних темпов. Министерство контролирует соблюдение технологии и сроков, чтобы город получил качественные дороги уже к началу осени", — подчеркнул руководитель управления строительства и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" осуществляется во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

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