Улицы Советской Армии и XXII Партсъезда соединят новой дороги

Мэрия Самары запланировала реконструкцию улицы Ставропольской. Соответствующие поправки внесли в программу развития дорог до 2030 года.
В документе указано, что планируется реконструировать участок Ставропольской между улицами Советской Армии и XXII Партсъезда протяженностью 800 метров. Сейчас там проходит частично заасфальтированная, частично грунтовая однополосная дорога. Вдоль нее пролегает трамвайная линия.
Работы запланированы на 2029–2030 годы. Сметную стоимость оценили в 118,8 млн рублей. Правда, параметры реконструкции в программе не отражены.
Более масштабную реконструкцию улицы Ставропольской предусматривает концепция развития Безымянку. Дорогу предложили расширить, организовав двустороннее движение и трамвайную линию по центру. Сейчас она так выглядит только на участке от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной.
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?