16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дорожное строительство Транспорт и связь

Улицы Советской Армии и XXII Партсъезда соединят новой дороги

САМАРА. 7 АПРЕЛЬ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары запланировала реконструкцию улицы Ставропольской. Соответствующие поправки внесли в программу развития дорог до 2030 года.

Фото: Юлия Зиганшина

В документе указано, что планируется реконструировать участок Ставропольской между улицами Советской Армии и XXII Партсъезда протяженностью 800 метров. Сейчас там проходит частично заасфальтированная, частично грунтовая однополосная дорога. Вдоль нее пролегает трамвайная линия.

Работы запланированы на 2029–2030 годы. Сметную стоимость оценили в 118,8 млн рублей. Правда, параметры реконструкции в программе не отражены.

Более масштабную реконструкцию улицы Ставропольской предусматривает концепция развития Безымянку. Дорогу предложили расширить, организовав двустороннее движение и трамвайную линию по центру. Сейчас она так выглядит только на участке от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3