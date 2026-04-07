Улицы Советской Армии и XXII Партсъезда соединят новой дороги

Мэрия Самары запланировала реконструкцию улицы Ставропольской. Соответствующие поправки внесли в программу развития дорог до 2030 года.

В документе указано, что планируется реконструировать участок Ставропольской между улицами Советской Армии и XXII Партсъезда протяженностью 800 метров. Сейчас там проходит частично заасфальтированная, частично грунтовая однополосная дорога. Вдоль нее пролегает трамвайная линия.

Работы запланированы на 2029–2030 годы. Сметную стоимость оценили в 118,8 млн рублей. Правда, параметры реконструкции в программе не отражены.

Более масштабную реконструкцию улицы Ставропольской предусматривает концепция развития Безымянку. Дорогу предложили расширить, организовав двустороннее движение и трамвайную линию по центру. Сейчас она так выглядит только на участке от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной.