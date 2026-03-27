Кольцевую развязку на Южном шоссе — Уральской разрежут

Кольцевую развязку на Южном шоссе — Уральской разрежут

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Появились подробности планов по реконструкции развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской в Самаре. При условии выделения финансирования работы могут провести уже в 2026–2027 годах.

Фото: nspd.gov.ru

Жители просят власти модернизировать кольцо уже не один год из-за пробок и активной жилой застройки  районе. Изначально минтранс планировал там построить многоуровневую развязку. Но из-за дороговизны чиновники так и не подступились к проекту.

На заседании круглого стола по развитию транспортной инфраструктуры, который прошел в губдуме 26 марта, стало известно, что подход к реконструкции развязки решили изменить. По словам заместителя министра транспорта Евгения Паймулина, теперь тем планируется сделать разворотные петли.

В распоряжении Волга Ньюс оказались информационные материалы, где обозначены подробности будущей реконструкции. В них указано, что кольцевое пересечение Южного шоссе и улицы Уральской предлагается сделать разрезным (как у Центрального автовокзала на Московском шоссе — ул. Авроры) с разрешенными правоповоротными съездами. Разворотные петли планируется разнести в стороны от кольца для обеспечения возможности проезда машин прямо, поворота налево или разворота.

Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Предполагается, что 230 млн рублей выделит минтранс, 270 млн — городская администрация. 

Отметим, что в районе развязки сейчас строят несколько новых микрорайонов. Некоторые из них попали в наш обзор самых дешевых квартир. Почитайте подробности. 

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

