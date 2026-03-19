Названы новые сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сформировала перечень мостов и путепроводов, которые планируется построить и модернизировать. Включили в него и 5-й этап Северного шоссе.
Проект уже есть. Он предусматривает строительство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом в микрорайоне Крутые Ключи.
Реализацию проекта неоднократно переносили. В последний раз это произошло в 2025 году в связи с решением регионального правительства построить третью очередь Фрунзенского моста и провести реконструкцию части Южного шоссе.
Новые сроки строительства минтранс прописал в перечне мостов и путепроводов, которые планируется построить и модернизировать в Самарской области. Документ сейчас проходит процедуру согласования.
В проекте постановления указано, что строительство 5-го этапа Северного шоссе планируется осуществить в 2029–2030 годах. Стоимость оценивается в 2 млрд рублей. Финансирование на 2029 год запланировано в объеме 500 млн рублей, в 2030 году — 1,5 млрд рублей.
Однако судя по пояснительной записке главы минтранса Артура Абдрашитова, и сроки, и стоимость строительства объекта, вероятно, будут еще корректироваться.
"Проект постановления не устанавливает расходные обязательства Самарской области, а потребность в финансировании и сроки осуществления работ носят справочный характер", — говорится в документе.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?