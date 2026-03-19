Названы новые сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сформировала перечень мостов и путепроводов, которые планируется построить и модернизировать. Включили в него и 5-й этап Северного шоссе.

Проект уже есть. Он предусматривает строительство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом в микрорайоне Крутые Ключи.

Стало известно, как планируется проложить 4-ю очередь Северного шоссе, которая соединит магистраль Центральную с микрорайоном Крутые Ключи. Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории под этот участок дороги.

Реализацию проекта неоднократно переносили. В последний раз это произошло в 2025 году в связи с решением регионального правительства построить третью очередь Фрунзенского моста и провести реконструкцию части Южного шоссе.

Новые сроки строительства минтранс прописал в перечне мостов и путепроводов, которые планируется построить и модернизировать в Самарской области. Документ сейчас проходит процедуру согласования.

В проекте постановления указано, что строительство 5-го этапа Северного шоссе планируется осуществить в 2029–2030 годах. Стоимость оценивается в 2 млрд рублей. Финансирование на 2029 год запланировано в объеме 500 млн рублей, в 2030 году — 1,5 млрд рублей.

Однако судя по пояснительной записке главы минтранса Артура Абдрашитова, и сроки, и стоимость строительства объекта, вероятно, будут еще корректироваться.

"Проект постановления не устанавливает расходные обязательства Самарской области, а потребность в финансировании и сроки осуществления работ носят справочный характер", — говорится в документе.

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

