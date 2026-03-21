В Самаре проведут реконструкцию моста через реку Татьянку

В столице Самарской области запланировали модернизацию нескольких мостов и путепроводов. Мероприятия прописаны в проекте постановления регионального правительства.

В частности, на 2028–2030 годы запланирована реконструкция моста через реку Татьянку. Работы планируется провести в рамках реконструкции улиц Белорусской и Народной.

Обсуждение данных проектов ведется с 2025 года. В министерстве градостроительной политики Самарской области сообщали, что реконструкция объектов необходима для запуска комплексной застройки в границах улиц Белорусской и Флотской в поселке Сухая Самарка. Дороги и мост планируется расширить до четырех полос движения. Стоимость оценили в 1,5 млрд рублей.

Также в проекте постановления правительства обозначены планы по:

  • реконструкции путепровода через железнодорожный подъездной путь в створе моста через реку Самару по улице Главной: сроки — 2028 год, стоимость — 77,6 млн рублей;
  • капитальному ремонту моста через Орловский овраг на Аэропортовском шоссе: 2029 год, 63,4 млн рублей;
  • капремонту путепровода на улице XXII Партсъезда: 2029–2030 годы, 596 млн рублей;
  • капремонт путепровода "Кировский" на проспекте Кирова: 2030–2031 годы, 513 млн рублей;
  • капремонт путепровода "Ракитовский" на Ракитовском шоссе: 2027–2028 годы, 615,6 млн рублей.

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

