В Самаре проведут реконструкцию моста через реку Татьянку

В столице Самарской области запланировали модернизацию нескольких мостов и путепроводов. Мероприятия прописаны в проекте постановления регионального правительства.
В частности, на 2028–2030 годы запланирована реконструкция моста через реку Татьянку. Работы планируется провести в рамках реконструкции улиц Белорусской и Народной.
Обсуждение данных проектов ведется с 2025 года. В министерстве градостроительной политики Самарской области сообщали, что реконструкция объектов необходима для запуска комплексной застройки в границах улиц Белорусской и Флотской в поселке Сухая Самарка. Дороги и мост планируется расширить до четырех полос движения. Стоимость оценили в 1,5 млрд рублей.
Также в проекте постановления правительства обозначены планы по:
- реконструкции путепровода через железнодорожный подъездной путь в створе моста через реку Самару по улице Главной: сроки — 2028 год, стоимость — 77,6 млн рублей;
- капитальному ремонту моста через Орловский овраг на Аэропортовском шоссе: 2029 год, 63,4 млн рублей;
- капремонту путепровода на улице XXII Партсъезда: 2029–2030 годы, 596 млн рублей;
- капремонт путепровода "Кировский" на проспекте Кирова: 2030–2031 годы, 513 млн рублей;
- капремонт путепровода "Ракитовский" на Ракитовском шоссе: 2027–2028 годы, 615,6 млн рублей.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?