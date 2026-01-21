16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начали готовить документы для расширения дороги в Куйбышевском районе В Самаре скончалась член областного отделения Союза журналистов Юлия Галочкина В Самаре из-за ремонта на ул. Куйбышева автобусы изменили схемы движения Социальный контракт помогает создать свое дело многодетной маме в Самарской области Семь рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона

Общество

В Самаре начали готовить документы для расширения дороги в Куйбышевском районе

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре начата работа по подготовке документации для модернизации ключевых объектов дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе.

Такое решение стало следствием отклонения Градостроительным советом Самарской области в декабре 2025 г. проекта комплексного развития территории Сухой Самарки из-за низкой пропускной способности расположенных рядом автомобильных дорог. Совет рекомендовал сначала обеспечить соответствующую транспортную доступность района, а затем приступать к реализации градостроительных проектов.   

На совместном совещании региональных минграда, минтранса и администрации Самары определен ключевой дорожный объект, требующий реконструкции, — это ул. Белорусская. Первоочередной этап — разработка проекта планировки территории, которая уже началась.

"Необходимо внесение изменений в генеральный план с расширением дороги и моста через реку Татьянку до 4 полос движения. Мы работаем над созданием единого документа территориального планирования Самары. Процесс кропотливый. И мы четко понимаем, что работы начнутся не ранее чем через 3-5 лет. Сначала надо подготовить все документы", — отметил врио министра градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Технические решения по реконструкции дороги будут разработаны при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  "Проект необходимо рассматривать комплексно — с учётом как текущей транспортной нагрузки от существующей застройки, так и перспективного развития прилегающих территорий, развития общественного транспорта и возможного роста трафика личного автотранспорта. Работы должны включать расширение проезжей части, реконструкцию мостовых сооружений и новые подключения к автомобильным дорогам со стороны застройщика КРТ. Наша задача — оценить все этапы реализации проекта и проектные решения, учитывая финансовые возможности региона и удобство для жителей", — подчеркивает врио министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов.

Параллельно в настоящее время администрацией города ведется работа по определению быстрых решений для сокращения времени проезда по ул. Белорусской. Сбор аналитики на автодороге осуществляют специально установленные датчики движения.  

"Куйбышевский район и его новые территории должны планомерно развиваться. В прошлом году проведена большая работа по обсуждению с жителями транспортной доступности Сухой Самарки. Все проанализировали, есть ряд решений, которые уже поддержаны министерством градостроительной политики региона. Некоторые из них уже запущены в работу", — говорит глава города Иван Носков. 

Так, в ближайшее время будут организованы дополнительные выезды из Волгаря: по ул. Софьи Агранович и возле нового торгового центра.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1