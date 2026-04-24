В Сызрани построят новую развязку и проведут реконструкцию мостов: карта

Правительство Самарской области запланировало модернизацию нескольких транспортных объектов в Сызрани. Информация об этом содержится в распоряжении, подписанном первым заместителем губернатора Виталием Шабалатовым.
В частности, в 2027–2028 годах планируется провести реконструкция моста через реку Сызранка (между улицами Первомайской и Мостовой). Стоимость оценивают в 798 млн рублей. Но проект еще не разработан. Поэтому сумма может быть скорректирована.
В последующие годы под реконструкцию могут попасть следующие объекты:
путепровод над ж/д путями по улице Декабристов — 2029–2030 годы, стоимость — 658,5 млн рублей;
мост через реку Крымза в северной части города — 2031–2032 годы, стоимость — 292,7 млн рублей;
путепровода через ж/д пути по Саратовскому шоссе — 2033–2034 годы, стоимость — 350 млн рублей.
Также власти запланировали на 2034–2036 годы проектирование и строительство транспортной развязки по улице Казанской. Стоимость объекта оценивают в 1,34 млрд рублей.
Подробности идеи не уточняются. Вероятно, речь идет о развитии существующей развязки на пересечении Казанской с улицами Комарова, Выборгской и Образцовской, либо об организации более удобного пересечения с улицей Жуковского и железнодорожными путями. Посмотрите карту.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?