В Сызрани построят новую развязку и проведут реконструкцию мостов: карта

Правительство Самарской области запланировало модернизацию нескольких транспортных объектов в Сызрани. Информация об этом содержится в распоряжении, подписанном первым заместителем губернатора Виталием Шабалатовым.

В частности, в 2027–2028 годах планируется провести реконструкция моста через реку Сызранка (между улицами Первомайской и Мостовой). Стоимость оценивают в 798 млн рублей. Но проект еще не разработан. Поэтому сумма может быть скорректирована.

В последующие годы под реконструкцию могут попасть следующие объекты:

путепровод над ж/д путями по улице Декабристов — 2029–2030 годы, стоимость — 658,5 млн рублей;

мост через реку Крымза в северной части города — 2031–2032 годы, стоимость — 292,7 млн рублей;

путепровода через ж/д пути по Саратовскому шоссе — 2033–2034 годы, стоимость — 350 млн рублей.

Также власти запланировали на 2034–2036 годы проектирование и строительство транспортной развязки по улице Казанской. Стоимость объекта оценивают в 1,34 млрд рублей.

Подробности идеи не уточняются. Вероятно, речь идет о развитии существующей развязки на пересечении Казанской с улицами Комарова, Выборгской и Образцовской, либо об организации более удобного пересечения с улицей Жуковского и железнодорожными путями. Посмотрите карту.

Строительство новых транспортных объектов запланировали и в Тольятти. Почитайте подробности.