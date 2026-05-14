Суд закрыл дело о возвращении 14,3 млрд рублей за строительство трассы "Обход Тольятти"

АО "Концессионная компания "Обход Тольятти", которое строило одноименную платную трассу в Самарской области, отказалось от иска против Счетной палаты РФ. Дело закрыли. Арбитражный суд Москвы прекратил производство. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

"КК "Обход Тольятти", доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор - Платные дороги", строила и сейчас эксплуатирует трассу по концессионному соглашению, заключенному с правительством Самарской области. Полная стоимость объекта составила 140,35 млрд рублей. Причем 96 млрд рублей компания получила из федерального бюджета как капитальный грант.

В рамках данного судебного процесса "КК "Обход Тольятти" оспаривала представление Счетной палаты РФ о возвращении в федеральную казну 14,3 млрд рублей. Аудиторы поясняли, что концессионер необоснованно получил эту сумму в качестве возмещения НДС по затратам, профинансированным за счет бюджетных инвестиций.

С чем связан отказ от иска - неизвестно. Однако схожий процесс был запущен и в арбитражном суде Самарской области, только истцом выступает региональный минтранс, а ответчиком - управление Федерального казначейства (УФК). Предметом спора стало представление УФК о возвращении в федеральный бюджет 3,25 млрд рублей.

"Эта сумма является НДС в составе увеличения стоимости строительства трассы на 19,5 млрд рублей. Деньги компания получила в 2022 году из федерального бюджета в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения стоимости заключенных контрактов", - следует из материалов дела.

Данный процесс был приостановлен как раз из-за суда, инициированного "КК "Обход Тольятти". Оказалось, требуемые УФК от минтранса 3,25 млрд рублей входят в сумму 14,3 млрд рублей, которую Счетная палата РФ обязала вернуть компанию в федеральный бюджет.

"О приостановлении процесса ходатайствовали "КК "Обход Тольятти" и правительство Самарской области. Представители сторон настаивали, что если и минтранс, и "КК "Обход Тольятти" проиграют судебные процессы, то федеральный бюджет получит спорную сумму дважды (от Самарской области и от концессионера), а это будет являться злоупотреблением правом и приведет к неосновательному обогащению", - указано в деле.

УФК же настаивало на продолжении процесса. Причем представители ведомства отмечали, что "в рамках этого дела фактически рассматриваются основания и правомерность предоставления бюджету Самарской области 19,5 млрд рублей из федеральной казны (включая спорные 3,2 млрд рублей), а в рамках другого процесса - основания и правомерность возмещения "КК "Обход Тольятти" суммы НДС в размере 14,3 млрд рублей". Однако эти доводы не убедили арбитраж.

Теперь же, когда концессионная компания отказалась от своего иска, у процесса минтранса против УФК есть все шансы на скорейшее возобновление.