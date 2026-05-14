16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд закрыл дело о возвращении 14,3 млрд рублей за строительство трассы "Обход Тольятти" На Красную Глинку собираются проложить новую дорогу В Сызрани построят новую развязку и проведут реконструкцию мостов: карта Названы сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах У с. Лопатино приступили к укреплению дорожного основания

Дорожное строительство Транспорт и связь

Суд закрыл дело о возвращении 14,3 млрд рублей за строительство трассы "Обход Тольятти"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 313
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Концессионная компания "Обход Тольятти", которое строило одноименную платную трассу в Самарской области, отказалось от иска против Счетной палаты РФ. Дело закрыли. Арбитражный суд Москвы прекратил производство. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"КК "Обход Тольятти", доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор - Платные дороги", строила и сейчас эксплуатирует трассу по концессионному соглашению, заключенному с правительством Самарской области. Полная стоимость объекта составила 140,35 млрд рублей. Причем 96 млрд рублей компания получила из федерального бюджета как капитальный грант.

Движение по трассе "Обход Тольятти" открыли 16 июля 2024 года. Магистраль начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая - на пересечении с трассой Тольятти - Ягодное, третья - на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску". Стоимость проезда для легковушек сейчас составляет 320 рублей.

В рамках данного судебного процесса "КК "Обход Тольятти" оспаривала представление Счетной палаты РФ о возвращении в федеральную казну 14,3 млрд рублей. Аудиторы поясняли, что концессионер необоснованно получил эту сумму в качестве возмещения НДС по затратам, профинансированным за счет бюджетных инвестиций.

С чем связан отказ от иска - неизвестно. Однако схожий процесс был запущен и в арбитражном суде Самарской области, только истцом выступает региональный минтранс, а ответчиком - управление Федерального казначейства (УФК). Предметом спора стало представление УФК о возвращении в федеральный бюджет 3,25 млрд рублей.

"Эта сумма является НДС в составе увеличения стоимости строительства трассы на 19,5 млрд рублей. Деньги компания получила в 2022 году из федерального бюджета в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения стоимости заключенных контрактов", - следует из материалов дела.

Всего "КК "Обход Тольятти" заявил к возмещению НДС за период с 2021 года по июль 2024 года сумму в размере 20,9 млрд рублей.

Данный процесс был приостановлен как раз из-за суда, инициированного "КК "Обход Тольятти". Оказалось, требуемые УФК от минтранса 3,25 млрд рублей входят в сумму 14,3 млрд рублей, которую  Счетная палата РФ обязала вернуть компанию в федеральный бюджет.

"О приостановлении процесса ходатайствовали "КК "Обход Тольятти" и правительство Самарской области. Представители сторон настаивали, что если и минтранс, и "КК "Обход Тольятти" проиграют судебные процессы, то федеральный бюджет получит спорную сумму дважды (от Самарской области и от концессионера), а это будет являться злоупотреблением правом и приведет к неосновательному обогащению", - указано в деле.

УФК же настаивало на продолжении процесса. Причем представители ведомства отмечали, что "в рамках этого дела фактически рассматриваются основания и правомерность предоставления бюджету Самарской области 19,5 млрд рублей из федеральной казны (включая спорные 3,2 млрд рублей), а в рамках другого процесса - основания и правомерность возмещения "КК "Обход Тольятти" суммы НДС в размере 14,3 млрд рублей". Однако эти доводы не убедили арбитраж.

Теперь же, когда концессионная компания отказалась  от своего иска, у процесса минтранса против УФК есть все шансы на скорейшее возобновление.

Концессионное соглашение, по которому строили "Обход Тольятти", критиковал губернатор Вячеслав Федорищев. Он называл его в числе тех, что нанесли ущерб экономике региона, и сообщал о подготовке иска против концессионера. Дважды критика этого концессионного  соглашения поступала и со стороны председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд рублей из-за низкого трафика. Некоторые политики также высказывали мысли о том, что трассу "Обход Тольятти" следует передать на федеральный уровень.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31