Самарская область до конца 2025 г. откажется от новых концессионных соглашений

В субботу, 16 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о мерах по рациональному и эффективному использованию имущества Самарской области, которым временно запретил концессию.

Теперь в регионе установлен запрет на заключение новых концессионных соглашений до 31 декабря 2025 года.

Как сообщали СМИ, глава региона анонсировал это решение накануне, 15 ноября, на заседании Самарской губернской думы. Он подчеркнул, что концессионные соглашения нанесли ущерб экономике региона, и упомянул разные отрасли, в том числе мост через Волгу с платной трассой Обход Тольятти.

Теперь все концессионные соглашения с участием Самарской области может проверить Счетная палата.

Напомним, дважды критиковал концессионное соглашение о строительстве Климовского моста и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей.