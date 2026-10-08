Вячеслав Федорищев передал семье погибшего Героя РФ Акифьева медаль "Золотая Звезда"

В четверг, 8 октября, губернатор Вячеслав Федорищев вместе c заместителем начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль "Золотая Звезда" и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева, погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО.

На торжественной церемонии присутствовали также другие члены семьи Героя, представители Воздушно-десантных войск, юнармейцы.

Алексей Александрович Акифьев — уроженец города Октябрьска Самарской области. Многие годы он достойно нес службу в Воздушно-десантных войсках. Участвуя в СВО с 2022 года, был командиром разведывательного взвода десантно-штурмовой дивизии. Его боевые заслуги отмечены многочисленными наградами, в числе которых медаль "За отвагу", две медали Жукова, орден Мужества, медаль "За спасение погибавших".

Вместе со своим подразделением он выполнял задачи в районе Сумской области, ДНР. В одном из боев прикрывать эвакуацию раненых остался вдвоем с сослуживцем, которого в продолжении боя тоже ранили. Противник нанес по разведчикам удар дроном, и командир Алексей Акифьев закрыл собой подчиненного, спас ему жизнь, но сам погиб.

Указом президента РФ Владимира Путина за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга гвардии младшему лейтенанту Алексею Акифьеву было присвоено звание Героя РФ (посмертно).

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что никакое технологическое вооружение никогда не заменит подвиг русского воина: "Так было всегда. Подвиг русского офицера, русского солдата — в том, чтобы быть рядом со своим боевым товарищем в одном строю — в горе и в радости, в блиндаже и в атаке, в штурме и в защите. Алексей Акифьев как командир принял на себя ответственность, защитив своего бойца, своего подчиненного. А вторая грань этого подвига — он защитил нашу страну".

Обращаясь к матери Героя Ольге Николаевне Акифьевой, Вячеслав Федорищев заверил: подвиг ее сына будет жить в сердцах людей.

"Мы все низко кланяемся вам — матери, которая воспитала настоящего патриота, настоящего мужчину, сильного, смелого. Разделяем с вами горе, преклоняемся перед вашей семьей. Мы все всегда рядом с вами, в любом жизненном вопросе. Вы воспитали настоящего Героя, огромное вам спасибо. Мы будем чтить подвиг Алексея Александровича: в городе, где вы прожили жизнь, в регионе, по всей стране всегда будут знать, что наши парни такие — сильные, мужественные, настоящие. Низкий вам поклон", — сказал глава региона.

Заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майор Иван Ивашков также обратился к семье Героя со словами благодарности и поддержки. Он подчеркнул, что войска "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли и продолжают выполнять свой долг в интересах нашей Родины, внося вклад в обеспечение обороноспособности России.

"Их всегда отличали высокий профессионализм, воля, храбрость, умение выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях, беззаветная преданность воинскому долгу. Сегодня десантники выполняют наиболее сложные задачи в зоне СВО, проявляя беспримерное мужество, несгибаемую волю, — отметил Иван Ивашков. — Алексей Акифьев часто выполнял самые сложные боевые задачи, при этом всегда добивался результата. Ольга Николаевна, низкий вам поклон. Вы воспитали настоящего сына Отечества. Вам есть кем гордиться, а нам всем — на кого равняться".