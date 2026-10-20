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Губернатор Власть и политика

В Самаре Вячеслав Федорищев передал спецтехнику для участников СВО и бойцов отряда "БАРС – Крылья"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда "БАРС — Крылья", проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию спецтехники.

Фото: Иван Макеев

Почетный знак губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени получили 16 человек — бойцы мобильных огневых групп (МОГ) и инструкторы специального учебного центра "Самара" при региональном отделении ДОСААФ.

Отряд "БАРС — Крылья", созданный для защиты объектов критически важной инфраструктуры региона, уже доказал свою эффективность. Добровольцы отряда проходят обучение и слаживание под руководством опытных инструкторов, в том числе имеющих боевой опыт, и затем в составе мобильных огневых групп несут дежурства. Всего таких групп сейчас более 90.

"Вы проявляете доблесть и мужество. Хочу сказать вам большое спасибо, потому что именно эти качества позволяют нашим жителям чувствовать себя в безопасности, когда идет — ночью или утром, днем, вечером — атака противника. Вы и ваши боевые товарищи по-настоящему защищаете интересы наших жителей. Это очень непростая военная задача. Непростая, потому что противник коварный, меняет тактику, технику, маршруты. Вы в своем подразделении со своим отрядом остаетесь один на один с этой задачей — и у вас получается с ней справляться, — обратился Вячеслав Федорищев к бойцам. — Хотел в вашем лице искренне поблагодарить все командование "БАРС — Крылья", каждого солдата, каждого резервиста, каждого добровольца, которые работают и обеспечивают безопасность наших жителей. Ваша работа настоящая боевая. Вам — силы духа, вашим семьям — крепкого здоровья, уверенности. Все мы знаем, что победа будет, будет скоро, враг будет разбит. Спасибо за службу!"

Фото: Макеев Иван 

Также от правительства Самарской области сегодня бойцам МОГов и тем, кто выполняет задачи в зоне СВО, была передана дополнительная спецтехника. Три мобильные огневые системы на базе ГАЗ "Соболь", автомобили УАЗ "Пикап" и "Нива тревел", 130 БПЛА разных разновидностей направлены в соответствии с запросами подразделений.

Командир отряда "БАРС — Крылья" гвардии майор Артем Светлолобов отметил: "Противник регулярно пытается нанести удары по нашим объектам, поэтому мы наращиваем силы и средства на этом направлении, бойцы себя проявляют все чаще и чаще, есть те, кто неоднократно награжден. Растет численность отряда, растет вооружение, мощность вооружения".

Губернатор поручил министру по региональной безопасности Самарской области Александру Шаркову обеспечить закупку еще 10 автомобилей в интересах отряда "БАРС — Крылья". "Когда идет новый маршрут атаки, чтобы ребята могли быстро перемещаться, им нужен оперативный маневр. Это хорошие автомобили, наши тольяттинские. Подумайте с командиром, какой именно тип автомобилей нужен — в зависимости от задачи", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

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