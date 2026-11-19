В четверг, 19 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня преподавателя высшей школы.

Глава региона отметил, что преподаватели вузов своим трудом вносят значимый вклад в развитие Самарской области и всей страны.

"Именно вы передаете молодому поколению глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры и профессионального роста, способствуя тем самым развитию кадрового потенциала нашего региона и России в целом", - подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев напомнил: университеты региона успешно участвуют в таких федеральных проектах, направленных на достижение научно-технологического лидерства России, как "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы" и "Научные центры мирового уровня". Вузы Самарской области выступили одним из главных драйверов, обеспечивших региону 10-е место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2026 год. Два года подряд Самарская область в десятке регионов - лидеров научно-технологического развития.

"Сегодня наша страна стоит на пороге больших перемен: со следующего года мы переходим на новую систему высшего образования, нацеленную на повышение качества подготовки специалистов во всех сферах. Ключевая роль в этих преобразованиях принадлежит вам - преподавателям высшей школы, ветеранам системы образования, передающим свой богатый опыт молодым наставникам.

Искренне признателен вам за преданность профессии, реализацию общественно значимых инициатив и разработку новейших методик преподавания. Благодаря вашим усилиям ежегодно наши вузы выпускают тысячи высококвалифицированных специалистов, готовых решать самые сложные задачи во многих отраслях экономики. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов! Пусть ваша преподавательская деятельность всегда будет наполнена радостью открытий и гордостью за достижения студентов, а каждый учебный день приносит новые возможности для самореализации!" - заключил губернатор.