В четверг, 19 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня преподавателя высшей школы.
Глава региона отметил, что преподаватели вузов своим трудом вносят значимый вклад в развитие Самарской области и всей страны.
"Именно вы передаете молодому поколению глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры и профессионального роста, способствуя тем самым развитию кадрового потенциала нашего региона и России в целом", - подчеркнул он.
Вячеслав Федорищев напомнил: университеты региона успешно участвуют в таких федеральных проектах, направленных на достижение научно-технологического лидерства России, как "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы" и "Научные центры мирового уровня". Вузы Самарской области выступили одним из главных драйверов, обеспечивших региону 10-е место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2026 год. Два года подряд Самарская область в десятке регионов - лидеров научно-технологического развития.
"Сегодня наша страна стоит на пороге больших перемен: со следующего года мы переходим на новую систему высшего образования, нацеленную на повышение качества подготовки специалистов во всех сферах. Ключевая роль в этих преобразованиях принадлежит вам - преподавателям высшей школы, ветеранам системы образования, передающим свой богатый опыт молодым наставникам.
Искренне признателен вам за преданность профессии, реализацию общественно значимых инициатив и разработку новейших методик преподавания. Благодаря вашим усилиям ежегодно наши вузы выпускают тысячи высококвалифицированных специалистов, готовых решать самые сложные задачи во многих отраслях экономики. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов! Пусть ваша преподавательская деятельность всегда будет наполнена радостью открытий и гордостью за достижения студентов, а каждый учебный день приносит новые возможности для самореализации!" - заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит