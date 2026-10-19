Вячеслав Федорищев поручил обеспечить сохранность зеленых насаждений в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.

"Ежегодно направляются значительные средства на озеленение городов и населенных пунктов. Сама по себе высадка деревьев и кустарников еще не означает, что задача выполнена. Когда растения гибнут из-за отсутствия ухода, уничтожаются при ремонте коммуникаций или содержании территорий, мы фактически теряем результат уже проведенной работы и вынуждены повторно расходовать средства на восстановление. Считаю, что здесь необходимо принципиально изменить подход. Главным показателем в нашей работе должно стать не количество высаженных растений, а их сохранность", — подчеркнул глава региона.

Сегодня в ходе оперативного совещания рассмотрели, как эта работа организована в областной столице, какие проблемы выявлены и какие решения приняты, чтобы исключить их повторение. С докладом выступил врип главы г. о. Самара Михаил Малыхин.

Он сообщил, что за 2024–2026 годы высажено около 45 тыс. деревьев и кустарников. Расходы городского бюджета — 110,2 млн рублей. На 1 октября 2026 года проведена полная инвентаризация кустарников и деревьев, сохранность с учетом восстановительных посадок составила 99,2% по деревьям и 97,2% по кустарникам. Замены требуют 10 деревьев и 1 230 кустарников.

Проанализировали и причины потерь. Это погодные условия, механические повреждения, хищения, но также, местами, недостаточный уход. Погибшие деревья восстановлены за счет бюджета.

Михаил Малыхин доложил, что введен учет сохранности посадок, закрепляются ответственные за уход, предусмотрены проверки дважды в год. При проектировании учитываются расходы на содержание.

Глава региона Вячеслав Федорищев подытожил, что представленный Самарой подход к оценке сохранности насаждений необходимо распространить и на другие муниципалитеты. При этом важно учитывать не только итоговые показатели, но и причины потерь, расходы на восстановление и качество последующего ухода.

"Продолжайте вырабатывать новые подходы, они были озвучены отчасти сегодня, рекомендуйте их в муниципальные образования, контролируйте, чтобы рекомендацию услышали. Пораженные деревья, больные, в соответствии с требованиями и законодательством, убираются, и люди сразу на это быстро реагируют. Нужно это объяснять, правильно, качественно, чтобы жители знали, почему одни деревья уходят, почему высаживаем именно эти деревья, почему высаживаем в таком порядке, чтобы эффект от этой работы был виден не только для всех, кто проходит мимо, но еще и для тех, кто хочет более качественно понять принципы этой работы", — сказал губернатор.