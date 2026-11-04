Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем народного единства

В среду, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Днем народного единства.

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот государственный праздник напоминает нам, что несокрушимая сила России — в единении нашего многонационального народа, в личной ответственности каждого из нас за будущее нашей Отчизны, в сохранении исторической памяти и нерасторжимой связи поколений, в любви к Родине", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. "Это общая историческая судьба, общие ценности, язык и культура, общая гордость за наше героическое прошлое и сегодняшние достижения, стремление преданно служить нашему Отечеству", — заявил губернатор.

По его словам, во все века именно сплоченность перед лицом грозящей опасности, патриотизм россиян, готовность к самопожертвованию составляли основу мощи и величия державы. Потому так важно сохранять уважение к своим предкам, равняться на их ратные подвиги и трудовые свершения, чтить их заветы.

"Сегодня наша страна вновь проходит через серьезнейшие испытания. Как во времена Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова и Петра Багратиона, Георгия Жукова и Константина Рокоссовского враг снова испытывает нас на прочность. И вновь мы боремся за святое, правое дело, защищаем свой дом, свою страну, свою свободу, свое будущее. Нас объединяет уверенность, что когда мы едины — мы непобедимы", — заявил Вячеслав Федорищев.

Он выразил уверенность, что для достижения национальных целей развития России, поставленных президентом Владимиром Путиным, обеспечения суверенитета страны и решения задач специальной военной операции у нас есть все необходимое — широкая народная поддержка проводимых преобразований, готовность каждого трудиться для фронта, для победы.

"Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за вклад в развитие Самарской области и всей страны, за поддержку участников СВО, подлинных героев нашего времени, за внимание к их родным и близким.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! Уверен, вместе мы сделаем все возможное, чтобы стать достойными продолжателями героического прошлого нашей страны — великой России!", — заключил глава региона.