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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил учителей с профессиональным праздником

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 октября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников образования Самарской области с Днем учителя.

Глава региона отметил, что педагогам принадлежит ключевая роль в обучении и воспитании подрастающего поколения, в формировании у молодых людей качеств, необходимых гражданам России.

"Вы не только передаете детям необходимые знания и навыки, но и прививаете им чувство патриотизма, сопричастности к истории, традициям и культуре родного края и нашего Отечества, помогаете глубже осознать, насколько важно быть справедливыми и порядочными, помогать ближнему и честно трудиться на благо общества", — сказал он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: труд педагогов очень важен для будущего Самарской области и всей страны, поэтому федеральный центр, региональное правительство продолжают активную работу по реализации национальных проектов "Образование", "Молодежь и дети", в рамках которых капитально ремонтируются и оснащаются самым современным оборудованием школы, детские сады, техникумы и колледжи, строятся новые объекты.

"Благодарю вас за то, что оставаясь верными своему высокому призванию, вы пробуждаете в ребятах интерес к наукам, помогаете раскрываться их талантам и способностям, дарите им заботу и душевное тепло. И в том, что сегодня по уровню образования наш регион занимает четвертое место в России, безусловно, ваша большая заслуга. Огромное спасибо учителям-ветеранам. Не сомневаюсь, что ваши уроки, в которые вы вложили весь свой профессиональный и жизненный опыт, оставили в сердцах учеников неизгладимый след и помогли им стать достойными людьми. Желаю вам новых успехов на учительском поприще, творческой энергии, благодарных учеников, крепкого здоровья и семейного счастья!" — заключил губернатор.

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