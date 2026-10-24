Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем подразделений специального назначения.
"Поздравляю вас с Днем подразделений специального назначения! Как и подобает гвардейцам-спецназовцам, вы достойно выполняете свой воинский долг по защите родины и мужественно противостоите агрессии неонацистского киевского режима. Как сказал наш верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин: "сегодня в ходе специальной военной операции вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли — Донбасс и Новороссию".
Спецназ — элита Российских Вооруженных сил. Вас всегда отличали патриотизм, отвага, готовность к самопожертвованию, способность без колебаний, рискуя своей жизнью, вступить в схватку с сильным и коварным врагом. Мы верим в вас и искренне гордимся вами, гордимся тем, что на территории региона дислоцируется прославленное соединение — отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригада специального назначения. Не сомневаюсь, что все задачи, поставленные перед вами, будут успешно выполнены.
От лица всех жителей Самарской области благодарю вас за безупречную службу, беззаветное мужество и преданность Отечеству. Самые искренние слова благодарности — ветеранам спецназа, воспитавшим достойную смену, вашим родным и близким. Долг всего нашего общества — помогать фронту, поддерживать семьи военнослужащих, всеми силами приближать нашу победу.
От всей души желаю вам мира, добра, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!" — сказал губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит