Бывший заммэра Самары попал в список россиян, скрывающихся от наказания за рубежом

Иностранный агент Марк Фейгин ранее уже был заочно приговорен к наказанию в России. В руководстве Самары Фейгин работал, когда мэром был Георгий Лиманский.

На этой неделе Минюст создал открытый реестр скрывающихся от наказания за рубежом россиян. В список решили включать людей, которые находятся за границей и уклоняются от наказания — об этом замминистра юстиции Олег Свириденко рассказал ТАСС. Решение о включении в список и исключении из него будет принимать Минюст по предложениям МВД, ФСБ, налоговой, службы приставов и Генпрокуратуры. В числе ограничений, которые будут применять к внесенным в список — заморозка денег и имущества, запрет на регистрацию недвижимости и автомобилей, отказ в кредитах и электронных госуслугах, ограничение банковских переводов через онлайн-сервисы. Сообщается, что нельзя будет заключать сделки от имени такого человека или действовать по доверенности в его интересах.

На этой неделе в список внесли первых 12 человек. Среди них — иноагент Фейгин Марк Захарович, который занимал пост заместителя мэра Самары. Основанием для внесения в список указан подпункт "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ.

Нынешний иноагент Фейгин был назначен на должность заместителя мэра Самары в 1997 году после того, как мэром избрали Георгия Лиманского. Позже, до июня 2008 года, был советником другого мэра Самары Виктора Тархова, на сегодняшний день жестоко убитого.

Напомним, ранее Басманный районный суд Москвы вынес приговор включенному Министерством юстиции в реестр иноагентов Марку Фейгину по п. "д". ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ").





"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в 4,5 млн рублей", — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.





В качестве допнаказания Фейгину запретили администрирование интернет-сайтов. Срок наказания будут исчислять с момента экстрадиции иноагента в РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.



Фейгина признали иностранным агентом в 2022 году. Статуса адвоката его лишили еще в 2018 году. Как сообщали официальные федеральные СМИ, иноагент проживал на территории Украины и вёл публичную деятельность в Интернете.