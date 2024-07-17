Экс-заммэра Самары вынесли приговор за фейки об армии

Басманный районный суд Москвы вынес приговор включенному Министерством юстиции в реестр иноагентов Марку Фейгину по п. "д". ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ").
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в 4,5 млн рублей", — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
В качестве допнаказания Фейгину запретили администрирование интернет-сайтов. Срок наказания будут исчислять с момента экстрадиции иноагента в РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.
Напомним, нынешний иноагент был депутатом Государственной думы РФ в 1994–1995 гг., являлся заместителем мэра Самары в 1997–2007 гг. (при главе города Георгии Лиманском), занимался адвокатской деятельностью.
Фейгина признали иностранным агентом в 2022 году. Статуса адвоката его лишили еще в 2018 году. По сообщению официальных федеральных СМИ, иноагент проживает на территории Украины и ведет публичную деятельность в интернете.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!