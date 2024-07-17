Экс-заммэра Самары вынесли приговор за фейки об армии

Басманный районный суд Москвы вынес приговор включенному Министерством юстиции в реестр иноагентов Марку Фейгину по п. "д". ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ").

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в 4,5 млн рублей", — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В качестве допнаказания Фейгину запретили администрирование интернет-сайтов. Срок наказания будут исчислять с момента экстрадиции иноагента в РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Напомним, нынешний иноагент был депутатом Государственной думы РФ в 1994–1995 гг., являлся заместителем мэра Самары в 1997–2007 гг. (при главе города Георгии Лиманском), занимался адвокатской деятельностью.

Фейгина признали иностранным агентом в 2022 году. Статуса адвоката его лишили еще в 2018 году. По сообщению официальных федеральных СМИ, иноагент проживает на территории Украины и ведет публичную деятельность в интернете.