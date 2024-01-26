Иноагента, экс-заммэра Самары Марка Фейгина заочно арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Марка Фейгина (признан иностранным агентом).
"Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ"). Суд постановил - исчислять срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ. В октябре 2023 г. Фейгин объявлен в международный розыск", - уточняется в пресс-релизе Басманного районного суда.
Нынешний иноагент был депутатом Государственной думы РФ в 1994-1995 гг., являлся заместителем мэра Самары в 1997-2007 гг. (при главе города Георгии Лиманском), занимался адвокатской деятельностью.
Напомним, Фейгина признали иностранным агентом в 2022 году. Статуса адвоката его лишили еще в 2018 году. По сообщению официальных федеральных СМИ, иноагент проживает на территории Украины и ведет публичную деятельность в Интернете.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.