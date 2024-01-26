Иноагента, экс-заммэра Самары Марка Фейгина заочно арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Марка Фейгина (признан иностранным агентом).

"Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ"). Суд постановил - исчислять срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ. В октябре 2023 г. Фейгин объявлен в международный розыск", - уточняется в пресс-релизе Басманного районного суда.

Нынешний иноагент был депутатом Государственной думы РФ в 1994-1995 гг., являлся заместителем мэра Самары в 1997-2007 гг. (при главе города Георгии Лиманском), занимался адвокатской деятельностью.

Напомним, Фейгина признали иностранным агентом в 2022 году. Статуса адвоката его лишили еще в 2018 году. По сообщению официальных федеральных СМИ, иноагент проживает на территории Украины и ведет публичную деятельность в Интернете.