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Происшествия

Иноагента из Самары Марка Фейгина объявили в розыск

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшего адвоката, признанного иностранным агентом, Марка Фейгина объявили в розыск. Информация об этом содержится в базе розыска на сайте МВД РФ.

Как уточняется в базе розыска, Марк Фейгин родился в Самаре. Статья обвинения не указывается, но ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Фейгина подозревают в распространении недостоверной информации о российской армии. По данным агентства, уголовное дело возбуждено по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ.

Известно, что Фейгина признали иностранным агентом в 2022 году. Статуса адвоката его лишили еще в 2018 году. По сообщению официальных федеральных СМИ, иноагент проживает на территории Украины и ведет публичную деятельность в интернете.

Известно, что Фейгин ранее работал в органах власти в 63 регионе. Он был заместителем мэра Самары, когда ее возглавлял Георгий Лиманский (1997–2006 года).

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