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Преступления Происшествия

Учредителя "ДСК Дортранс" заподозрили в неуплате налогов на 1 млрд рублей

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении учредителя дорожно-строительной организации. Его заподозрили в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Фото: скриншот с видео СУ СК РФ по Самарской области

"С декабря 2025 по март 2026 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму более 1 млрд рублей, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации. С указанной целью фигурант заключал с контрагентами дополнительные соглашения об изменении платежных реквизитов к действующим государственным контрактам, чем обеспечил поступление денежных средств в сумме не менее 470 млн рублей, минуя расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями налогового органа", — рассказали версию следствия в СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбудили на основании материалов налоговой. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. На имущество подозреваемого и некоторых других лиц наложен арест на сумму около 1 млрд рублей.

По информации источников Волга Ньюс, фигурант — учредитель ООО "ДСК Дортранс" Игорь Разный. Недавно в отношении компании ввели процедуру банкротства. Больше всех компания задолжала налоговой службе — 1,3 млрд рублей. Долг перед АО "Банк Инго" составляет 293,9 млн руб., перед казанской компанией "Блок-Мастер Казань" — 2,27 млн рублей. В сумме это более 1,6 млрд рублей.

Налоговики в рамках включения в дело в качестве кредитора обращали внимание суда на то, что у должника может не хватить имущества даже на финансирование самой процедуры банкротства.

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