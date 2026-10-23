Учредителя "ДСК Дортранс" заподозрили в неуплате налогов на 1 млрд рублей

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении учредителя дорожно-строительной организации. Его заподозрили в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
"С декабря 2025 по март 2026 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму более 1 млрд рублей, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации. С указанной целью фигурант заключал с контрагентами дополнительные соглашения об изменении платежных реквизитов к действующим государственным контрактам, чем обеспечил поступление денежных средств в сумме не менее 470 млн рублей, минуя расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями налогового органа", — рассказали версию следствия в СУ СК РФ по Самарской области.
Уголовное дело возбудили на основании материалов налоговой. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. На имущество подозреваемого и некоторых других лиц наложен арест на сумму около 1 млрд рублей.
По информации источников Волга Ньюс, фигурант — учредитель ООО "ДСК Дортранс" Игорь Разный. Недавно в отношении компании ввели процедуру банкротства. Больше всех компания задолжала налоговой службе — 1,3 млрд рублей. Долг перед АО "Банк Инго" составляет 293,9 млн руб., перед казанской компанией "Блок-Мастер Казань" — 2,27 млн рублей. В сумме это более 1,6 млрд рублей.
Налоговики в рамках включения в дело в качестве кредитора обращали внимание суда на то, что у должника может не хватить имущества даже на финансирование самой процедуры банкротства.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут