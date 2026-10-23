Самарчанка получила тюремный срок за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории РФ

Советским районным судом Самары провозглашен приговор по уголовному делу в отношении обвиняемой в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что в 2024 г. подсудимая составила и подписала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ с иностранными гражданами, а также уведомления о заключении гражданско-правовых договоров на иностранцами выполнение работ, не собираясь в действительности предоставлять им работу.
Самарчанка предоставила указанные фиктивные документы сотрудникам отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области и получила справки об уведомлении миграционного органа и внесении сведений относительно трудовых отношений с иностранными гражданами в базу данных.
"Таким образом А., действуя группой лиц по предварительному сговору, создала условия для незаконного пребывания 43 иностранных граждан на территории Российской Федерации, чем лишила ОВТМ УВМ ГУ МВД России по Самарской области возможности осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ", — говорится в документах суда.
Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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