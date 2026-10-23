Самарчанка получила тюремный срок за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории РФ

Советским районным судом Самары провозглашен приговор по уголовному делу в отношении обвиняемой в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в 2024 г. подсудимая составила и подписала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ с иностранными гражданами, а также уведомления о заключении гражданско-правовых договоров на иностранцами выполнение работ, не собираясь в действительности предоставлять им работу.

Самарчанка предоставила указанные фиктивные документы сотрудникам отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области и получила справки об уведомлении миграционного органа и внесении сведений относительно трудовых отношений с иностранными гражданами в базу данных.

"Таким образом А., действуя группой лиц по предварительному сговору, создала условия для незаконного пребывания 43 иностранных граждан на территории Российской Федерации, чем лишила ОВТМ УВМ ГУ МВД России по Самарской области возможности осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ", — говорится в документах суда.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.