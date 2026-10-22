Компенсацию выплатят ребенку, на которого упала плита обелиска в Похвистневском районе

Девятилетняя жительница Похвистневского района получит 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травмирование на детской площадке, сообщает прокуратура Самарской области.
Несчастный случай произошел в апреле 2026 г. на площадке рядом с обелиском: одна из девочек облокотилась на плиту, и та рухнула на девятилетнего ребенка. Девочке пришлось лечиться в больнице, вред здоровью оценили как средней тяжести.
Похвистневская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации сельского поселения с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора: в пользу девочки взыскали 150 тысяч рублей.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!