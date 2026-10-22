Компенсацию выплатят ребенку, на которого упала плита обелиска в Похвистневском районе

Девятилетняя жительница Похвистневского района получит 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травмирование на детской площадке, сообщает прокуратура Самарской области.

Несчастный случай произошел в апреле 2026 г. на площадке рядом с обелиском: одна из девочек облокотилась на плиту, и та рухнула на девятилетнего ребенка. Девочке пришлось лечиться в больнице, вред здоровью оценили как средней тяжести.

Похвистневская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации сельского поселения с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора: в пользу девочки взыскали 150 тысяч рублей.