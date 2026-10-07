Губернатор Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание президиума регионального оргкомитета "Самара 450"

В среду, 7 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание президиума регионального оргкомитета "Самара 450". Обсудили подготовку к празднованию в 2036 г. 450-летия Самары.
"9 июня 2026 г. президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "О праздновании 450-летия основания города Самары". Внимание и поддержка нашего национального лидера возлагает на нас повышенные обязательства. Самара действительно должна преобразиться за ближайшие 10 лет", - заявил глава региона.
Вячеслав Федорищев отметил, что работа предстоит очень масштабная, капиталоемкая, системная по всем направлениям, с конкретными целями, задачами и сроками, а главное, чтобы жители губернии видели качественные изменения.
"Мы усиливаем направление культуры и проведем реорганизацию: объединяем министерство культуры и министерство туризма. Новый блок возглавит Екатерина Матвеева, которая сейчас руководит министерством туризма, - уточнил глава региона. - Министр культуры Самарской области Ирина Калягина перейдет на другую, не менее важную и ответственную работу. Предложил ей возглавить Общественную палату Самарской области".
На заседании также обсудили приоритетные направления развития областной столицы в соответствии со стратегией социально-экономического развития Самарской области и с учетом мнения жителей. Благоустройство, комплексное развитие территорий, строительство, развитие инфраструктуры, транспорта, туристического потенциала, сохранение исторического наследия, развитие образования, спорта и детского отдыха и многое другое.
"Важно учитывать современные тенденции: включим блок цифровизации во все направления стратегии. А также добавим блок экономика и финансы", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Президиум регионального оргкомитета "Самара 450" рассмотрел и организационные вопросы подготовки к празднованию 450-летия областной столицы. Утверждены сроки подготовки комплексного плана мероприятий - ключевые документы должны быть сформированы до 1 февраля 2027 года.
"Дальше начнется предметная реализация всего задуманного на благо нашего любимого города и всего региона", - заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит