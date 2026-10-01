Губернатор обратился к жителям региона в День пожилых людей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня пожилых людей:

"Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня по сложившейся доброй традиции мы отмечаем День пожилых людей. Этот день — знак признания выдающихся заслуг старшего поколения перед нашим Отечеством. Именно люди старшего возраста — ветераны войны, труда, наши бабушки и дедушки заложили тот мощный фундамент, на основе которого строится будущее России, развивается экономика и социальная сфера, наука, образование, здравоохранение, культура и спорт.

Всей своей жизнью они показывают молодежи образец активной жизненной позиции и гражданской ответственности за судьбу нашей Родины. Их пример помогает прививать молодым людям чувство патриотизма, традиционные духовные ценности, потребность преданно служить Отчизне.

Дорогие ветераны! От лица всех жителей Самарской области сердечно благодарю вас за тот огромный вклад, который вы внесли в защиту, укрепление и развитие страны, сохранение нашей исторической памяти. Большое спасибо вам за поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, их родных и близких.

Ваши знания, жизненный и профессиональный опыт сегодня особенно востребованы в решении задач, поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, по достижению национальных целей развития России.

Мы всегда поддерживали и будем поддерживать вас. У нас реализуется региональный проект "Старшее поколение" национального проекта "Семья", программа "Самарское долголетие", действуют порядка сорока мер финансовой поддержки. Наша задача — обеспечить людям "серебряного возраста" достойную жизнь.

Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для наших потомков. Уверен, вместе мы можем сделать еще больше.

От всей души желаю вам здоровья, бодрости, благополучия, долгих и счастливых лет жизни!"