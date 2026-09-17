Первый этап реконструкции Центральной площади в Тольятти завершен: состоялся технический запуск фонтана

В четверг, 17 сентября, в Тольятти на Центральной площади состоялся технический запуск фонтана, устройство которого выполнено в рамках первого этапа реконструкции общественного пространства.

В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Обращаясь к жителям, глава региона отметил: Автоград большой, широкие проспекты, но, конечно же, всегда не хватает новых красивых пространств, которые будут притягивать жителей и по-настоящему радовать.

"Для меня здесь личная история: когда я впервые приехал в Тольятти, жители показали мне именно эту площадь, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Сегодня мы завершили только первый этап. В техническом режиме запускаем фонтан, который уже дарит эмоции жителям. Строители сделали все, чтобы объект открылся в срок. На этом не останавливаемся. Да, все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить самое главное — нашу Победу. Но все, кто трудится здесь в период специальной военной операции, видят, что жизнь идет, город развивается".

Благоустройство Центральной площади ведется по инициативе Вячеслава Федорищева: в 2024 году руководитель области пообещал жителям в течение двух лет преобразить эту территорию. Первый этап модернизации охватил 8 тыс. кв. м. Выполнены работы по устройству тоннеля, амфитеатров, геопластике, а также по благоустройству и озеленению территории. Кроме того, установлены светильники, смотровая площадка и радиусные лестницы.

Главным украшением площади стал светомузыкальный мультимедийный фонтанный комплекс, оснащенный более чем 200 струями. Пешеходный фонтан позволяет жителям и гостям города гулять прямо среди водных потоков высотой до 20 метров. Музыкальная коллекция включает 19 композиций общей продолжительностью 67 минут. В центре фонтана расположен водный экран, на который можно выводить световые, фото и видеопроекции.

Напомним, на недавней встрече с мэром города Ильей Сухих Вячеслав Федорищев подчеркнул особую роль ПАО Сбербанк в реализации проекта. По его словам, "это не просто банк, не просто экосистема, это настоящий стратегический партнер региона".

"Для Сбера создавать общественные пространства в городах — значит вкладываться в качество жизни людей. Мы видим, как преображаются города, когда появляются такие места. Они становятся не просто объектом благоустройства, а настоящей точкой притяжения. Техническое открытие фонтана — это наш первый шаг к модернизации Центральной площади города и к тому, чтобы дарить тольяттинцам эмоции, которыми они смогут делиться друг с другом каждый вечер", — сказала Наталия Цайтлер.

Реконструкция по объекту "Благоустройство Центральной площади городского округа Тольятти" проходит в три этапа. Первый реализован прежде всего при поддержке Сбербанка, а также АвтоВАЗа, общая готовность второго составляет порядка 85%.

"У нас есть сильные стратегические партнеры. По сути, это основополагающие технологические лидеры", — отметил губернатор.

Жителей и гостей Тольятти также поприветствовал Максим Соколов. "Не зря говорят, что вода — это жизнь. И мы, живя в сердце нашей страны — в Самарской области, как никто другой осознаем это. Сегодня такое впечатление, будто сама Волга пришла в центр Тольятти, и все участники мероприятия сидят у подножия Жигулевских гор. Как будто все три района объединились на исторической Центральной площади, которая получила второе дыхание, свое новое рождение. Это действительно важно для всего города. Все мы работаем над тем, чтобы наш город стал краше", — подчеркнул он.

Отметим, создание современных общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы правительства Самарской области и соответствует задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни" и Народной программы.

"Мы особое внимание уделяем городским пространствам. Не бывает много. Нужно обновлять, ремонтировать, создавать новое", — акцентировал губернатор, подчеркнув, что жители региона должны видеть результат.

Полностью завершить реконструкцию Центральной площади планируется в 2027 году.