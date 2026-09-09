По поручению губернатора восстановлена транспортная связь между городом Отрадный и Кинель-Черкасским районом

В Самарской области завершены работы по устройству понтонной переправы через реку Большой Кинель. Новая инженерная конструкция, возведенная силами военных инженеров 2-й гвардейской общевойсковой дважды Краснознаменной ордена Суворова армии, восстановила прямое транспортное сообщение между городом Отрадный и селом Свободные Ключи Кинель-Черкасского района, прерванное из-за разрушения старого моста во время сильного паводка.

Старая переправа, построенная в советское время хозспособом, была полностью смыта паводковыми водами после прорыва дамбы. Ее отсутствие вынуждало жителей двух населенных пунктов совершать объезд длиной до 40 километров в одну сторону, что создавало серьезные логистические и социальные трудности, особенно для пожилых людей и экстренных служб.

С просьбой о помощи жители обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. На оперативном совещании правительства региона руководитель областной ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин выступил с инициативой оперативного возведения понтонного моста. Предложение было поддержано.

"Объем подготовительных работ был выполнен большой: выполнили расчистку русла и подготовку берегов. Колонна техники прибыла позавчера, и военные специалисты навели переправу всего за два часа", — сообщил глава города Отрадный Георгий Выводцев.

Характеристики новой переправы позволяют обеспечить бесперебойное движение транспорта в любых условиях: длина моста составляет 45 метров, грузоподъемность — 60 тонн. Конструкция выдерживает как легковые автомобили, так и тяжелую технику. Переправа рассчитана на круглогодичную эксплуатацию, в том числе в зимний период. Военные инженеры разработали надежную систему закрепления понтонов с учетом характера дна, а сама конструкция при необходимости может быть оперативно разобрана на время прохождения весенних паводков.

"Вопрос затрагивал большое количество жителей — и Отрадного, и Кинель-Черкасского района. Люди несколько месяцев добирались в объезд. Благодаря поддержке военных, поручению губернатора и слаженной командной работе понтонная переправа была возведена. За этим результатом — общие усилия: региональные власти, администрация Отрадного, военные инженеры, коммунальные службы и сами жители, которые помогали расчищать берег. Именно такая совместная работа дает возможность решать сложные задачи в короткие сроки", — отметил депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Восстановление переправы стало настоящим событием для местных жителей. На берегах реки собрались десятки людей, они встречали военных хлебом-солью и благодарили за проделанную работу.

"Событие, которого ждали жители Отрадного и сел Свободные Ключи, Просвещение, Солянка, Семеновка. Путь сильно сократился и стал значительно безопаснее", — подчеркнул депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов.

Для жительницы села Свободные Ключи Марины Федоровой новый мост — это возвращение к нормальной жизни: "Переправа была нам жизненно необходима. Возрастные родители постоянно нуждались в нашей помощи, дорога занимала почти 100 километров с учетом объезда туда и обратно. Мы очень благодарны".

В настоящее время движение легковых автомобилей со стороны села Свободные Ключи временно ограничено из-за размыва подъездных путей паводковыми водами. Дорожные службы уже приступили к укреплению грунтовой дороги, полноценный проезд для всех видов транспорта будет открыт в ближайшие дни.