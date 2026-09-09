Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба под председательством Александра Новака

В среду, 9 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба по газификации, которое прошло в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.
Ключевой темой повестки стало исполнение программы догазификации в субъектах Российской Федерации.
В Самарской области работа ведется в соответствии с региональной программой газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, а также с использованием механизмов национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В числе основных инфраструктурных показателей — доведение газа до границ земельных участков. В настоящее время в населенных пунктах региона таких домовладений более 24 тысяч. Также свыше 17 тысяч семей, воспользовавшись возможностями программы, уже пользуются голубым топливом.
Вместе с тем отдельное внимание уделяется вопросам подключения к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах региона.
"По поручению главы государства Владимира Владимировича Путина расширяем программу и на садоводческие товарищества. Провели инвентаризацию. Определили: более 54 тыс. земельных участков и 11 тыс. домовладений в 450 СНТ имеют возможности для подключения. Работа большая, системная. И здесь говорим не столько про цифры, сколько про комфорт, тепло и новые возможности", — отметил Вячеслав Федорищев.
Повышение уровня газификации напрямую влияет на улучшение качества жизни людей. Вопросы обеспечения граждан энергоресурсами находятся на особом контроле регионального правительства и соответствуют задачам Народной программы.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит