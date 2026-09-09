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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба под председательством Александра Новака

МОСКВА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба по газификации, которое прошло в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Ключевой темой повестки стало исполнение программы догазификации в субъектах Российской Федерации.

В Самарской области работа ведется в соответствии с региональной программой газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, а также с использованием механизмов национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В числе основных инфраструктурных показателей — доведение газа до границ земельных участков. В настоящее время в населенных пунктах региона таких домовладений более 24 тысяч. Также свыше 17 тысяч семей, воспользовавшись возможностями программы, уже пользуются голубым топливом.

Вместе с тем отдельное внимание уделяется вопросам подключения к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах региона.

"По поручению главы государства Владимира Владимировича Путина расширяем программу и на садоводческие товарищества. Провели инвентаризацию. Определили: более 54 тыс. земельных участков и 11 тыс. домовладений в 450 СНТ имеют возможности для подключения. Работа большая, системная. И здесь говорим не столько про цифры, сколько про комфорт, тепло и новые возможности", — отметил Вячеслав Федорищев.

Повышение уровня газификации напрямую влияет на улучшение качества жизни людей. Вопросы обеспечения граждан энергоресурсами находятся на особом контроле регионального правительства и соответствуют задачам Народной программы. 

Гид потребителя

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