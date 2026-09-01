В День знаний Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной

Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной — одно из старейших учебных заведений региона, основанное в 1867 году. В День знаний глава региона поприветствовал студентов и преподавателей, отметив высокие позиции колледжа в системе среднего профессионального образования.

"Вы начинаете свой образовательный путь в лучшем колледже не только в нашем регионе, но и в Поволжье. Колледж имени Нины Ляпиной известен своими выпускниками, которые стали замечательными профессионалами", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к собравшимся.

Как отметил руководитель области, благодаря участию региона в федеральном проекте "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, в колледже создан современный кластер среднего профессионального образования "Клиническая и профилактическая медицина", инфраструктура и пространства которого воссоздают реальную среду медицинских учреждений.

"При поддержке правительства Самарской области мы выиграли грант, — сообщила директор ГБПОУ "СМК им. Н. Ляпиной" Надежда Ярочкина. — У нас получилось полностью отремонтировать четвертый этаж и приобрести 1200 единиц нового оборудования и специализированной мебели для обучения наших будущих медработников".

В новом образовательном кластере полностью оснащены 12 функциональных зон, каждая из которых соответствует конкретным видам профессиональных работ.

Глава региона осмотрел обновленные образовательные пространства, в том числе зону "Оказание неотложной медицинской помощи", оснащенную манекенами, тренажерами и модулем автомобиля скорой помощи класса "В" для отработки навыков догоспитальной помощи и транспортировки пациентов. Она предназначена для подготовки студентов по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело" и "Акушерское дело".

"Так как профессиональные компетенции у фельдшера и медсестры разные, то эта площадка условно разделена на специализированные зоны. Зона медсестры — реанимационное отделение. Она осуществляет манипуляции по уходу за тяжелобольным, владеет методами сердечно-легочной реанимации, умеет обрабатывать раны и др. Кроме того, медицинская сестра является помощником врача при осуществлении различных медицинских манипуляций. Фельдшер самостоятельно оказывает неотложную помощь", — пояснила преподаватель колледжа Нина Манелис.

Главе региона также продемонстрировали работу зоны "Оказание сестринской помощи в хирургии", где отрабатывается широкий спектр навыков, в том числе и в операционной. Центральное место, по словам преподавателя Татьяны Логиновой, занимает уникальный манекен-тренажер военного, позволяющий отрабатывать навыки при различных повреждениях.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Современное обучающее оборудование позволяет ввести искусственную кровь (краситель разбавляется водой) и обеспечить кровообращение, и в этом случае мы даже можем пропальпировать пульс", — рассказала она.

Отметим, участие региона в проекте "Профессионалитет" соответствует стратегическим задачам по обновлению подходов к подготовке квалифицированных кадров для системы здравоохранения и целям Народной программы, вобравшей наказы жителей. Новый образовательный кластер позволяет покрыть весь спектр критически важных специальностей среднего звена по 6 направлениям.

По словам директора колледжа, в текущем году первокурсниками стали свыше 1400 человек. При этом Надежда Ярочкина отметила: конкурс на поступление остается высоким — в среднем 6,6 человека на место, наибольший — на специальности "Лечебное дело" и "Акушерское дело".

Обращаясь к студентам, Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Система здравоохранения — это основа развития региона, города, семьи, человека. Вы выбрали не просто работу, а служение. Очень непростая миссия, но, если вы здесь, значит, нужно идти до конца и становиться лучшими".

Отдельное внимание глава региона акцентировал на профессии военного медицинского работника. "В особый период многие наши ребята там, за лентой, защищают страну, и правильно оказанная первая помощь, и в целом система здравоохранения, которая тонко донастраивается, чтобы решать все задачи, которые там есть, — это важно", — сказал он.

"Учитесь и не забывайте еще при этом жить, дружить, родителей благодарить за то, что они вам помогли быть такими замечательными. У вас есть все возможности, чтобы стать лучшими", — напутствовал ребят Вячеслав Федорищев.

Особые слова губернатор адресовал преподавателям и наставникам. Вячеслав Федорищев напомнил, что в этом году в регионе появилась новая награда — почетный знак "За служение людям". В Самарской области ее уже удостоены коллективы нескольких организаций. "Такая региональная награда будет вручена и коллективу колледжа Нины Ляпиной. И это заслуженно", — заключил руководитель области.