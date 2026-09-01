Губернатор поздравил жителей региона с Днем знаний

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня знаний:

"Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы традиционно отмечаем один из самых светлых, волнующих, объединяющих все поколения жителей Самарской области и всей России праздников — День знаний.

Этот день — символ новых начинаний, надежд и открытий. Он напоминает нам о том, что в современном мире знания — важнейшее условие развития всех сфер жизни, серьезное конкурентное преимущество, а инвестиции в образование — это инвестиции в фундамент будущего.

Развитие образовательной инфраструктуры, забота о создании комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения — приоритет регионального Правительства. По поручению Президента В. В. Путина у нас реализуются национальные проекты "Молодёжь и дети" и "Семья", в рамках которых многодетным семьям предоставляется ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы. В прошлом году успешно стартовал областной проект — классы "Российские технологии". Продолжается работа по строительству школ и детских садов — новые учреждения появятся в Сызрани, активно развивающихся микрорайонах Тольятти и Самары. Самарская область демонстрирует стабильно высокие результаты сдачи ЕГЭ. Это важный показатель эффективности труда педагогов, растущего интереса обучающихся к дисциплинам, которые имеют определяющее значение для экономики нашего региона.

Подтверждают свои сильные позиции в сфере образования наша высшая школа и система среднего профессионального образования. Свою задачу мы видим в том, чтобы синхронизировать образовательные программы с потребностями высокотехнологичных секторов экономики, создать дополнительные возможности для самореализации и закрепления талантливой молодёжи в нашем регионе.

Дорогие друзья, учеба — это не только интересное, но и очень важное для человека время, предваряющее его вступление в самостоятельную жизнь. Не сомневаюсь, теплые воспоминания о школьной и студенческой поре, о замечательных педагогах, о друзьях- одноклассниках и однокурсниках вы сохраните на всю жизнь".