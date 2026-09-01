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Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил жителей региона с Днем знаний

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня знаний:

"Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы традиционно отмечаем один из самых светлых, волнующих, объединяющих все поколения жителей Самарской области и всей России праздников — День знаний.

Этот день — символ новых начинаний, надежд и открытий. Он напоминает нам о том, что в современном мире знания — важнейшее условие развития всех сфер жизни, серьезное конкурентное преимущество, а инвестиции в образование — это инвестиции в фундамент будущего.

Развитие образовательной инфраструктуры, забота о создании комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения —  приоритет регионального Правительства. По поручению Президента В. В. Путина у нас реализуются национальные проекты "Молодёжь и дети" и "Семья", в рамках которых  многодетным семьям предоставляется ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы. В прошлом году успешно стартовал областной проект — классы "Российские технологии". Продолжается работа по строительству школ и детских садов —  новые учреждения появятся в Сызрани, активно развивающихся микрорайонах Тольятти и Самары. Самарская область демонстрирует стабильно высокие результаты сдачи ЕГЭ. Это важный показатель эффективности труда педагогов, растущего интереса обучающихся к дисциплинам, которые имеют определяющее значение для экономики нашего региона.

Подтверждают свои сильные позиции в сфере образования наша высшая школа и система среднего профессионального образования. Свою задачу мы видим в том, чтобы синхронизировать образовательные программы с потребностями высокотехнологичных секторов экономики, создать дополнительные возможности для самореализации и закрепления талантливой молодёжи в нашем регионе.

Дорогие друзья, учеба — это не только интересное, но и очень важное для человека время, предваряющее его вступление в самостоятельную жизнь. Не сомневаюсь, теплые воспоминания о школьной и студенческой поре, о замечательных педагогах, о друзьях- одноклассниках и однокурсниках вы сохраните на всю жизнь". 

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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