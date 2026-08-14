Вячеслав Федорищев и Александр Цыбульский провели совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт"

В четверг, 13 августа, состоялось совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт". В нем приняли участие советник президента РФ, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию по промышленности, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, возглавляющий комиссию по экспорту, а также представители федеральных министерств, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского экспортного центра, Федеральной службы по аккредитации, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Ассоциации "Росспецмаш", Ассоциации экспортеров и импортеров, Ассоциации инновационных регионов России, предприятий.

Заседание прошло в рамках IV Форума "Арктика - Регионы", посвященного стратегическим вопросам федерального значения по развитию регионов арктической зоны РФ. Его промышленная повестка включает вопросы судостроения и судоремонта для Арктики, роботизации и автоматизации, совершенствования портовой инфраструктуры, логистики и ряд других.

Тематика совместного заседания комиссий Госсовета была ориентирована на решение практических задач в данной сфере. Участники обсудили строительство грузовых судов ледового класса и ледоколов для обеспечения растущего грузопотока по Северному морскому пути и развития экспорта, пути преодоления барьеров при сертификации промышленной продукции для выхода на внешние рынки, развитие экспорта машиностроительной отрасли и создание международных совместных предприятий.

"Мы видим, что уже сегодня объем товароперевозок по Северному пути кратно вырос и составил почти 38 млн тонн. У нас есть обозначенная президентом России задача - к 2030 г. выйти на 100 млн тонн. Очевидно, что без активной и серьезной реновации арктического флота достичь этого показателя будет крайне сложно. И мы сегодня должны выработать модель, каким образом нам строить работу, стремиться к тому, чтобы наши судостроительные компетенции и мощности были максимально задействованы, и производить собственные суда", - отметил Александр Цыбульский.

Как подчеркнул Игорь Левитин, сегодня мировая логистика испытывает проблемы. "Такие крупнейшие транспортные коридоры, как Северный морской путь, международный "Север - Юг", воспринимаются как единый мультимодальный проект. Учитывая создание Трансарктического транспортного коридора, России нужны партнеры для масштабного судостроения - и ледокольного флота, и в дальнейшем торгового", - сказал он.

По словам Вячеслава Федорищева, арктические задачи сегодня решаются за счет кооперации предприятий из самых разных регионов страны. "Это важно, поскольку экспортный потенциал продукции формируется еще на производственной площадке, в научно-конструкторских бюро. Устойчивая конкурентоспособность на внешних рынках начинается с конкурентоспособности продукции внутри страны. Принято немало мер поддержки, и важно увидеть, как они работают на конкретных предприятиях, где лучшие практики, а где проблемы - их мы сегодня разберем и предложим решения", - сказал губернатор Самарской области.

По мнению главы региона, в части арктического флота важен не только объем заказа, но и его распределение по стране. "Все регионы обращают внимание, какие предприятия получают загрузку, какая кооперация существует и что мы должны сделать, чтобы ее усилить, что мешает вкладываться в расширение мощностей. Условия кооперации требуют закрепления за нашими организациями проектных компетенций, импортозамещения критически важных систем. Над этим мы должны работать, - подчеркнул он. - Если говорить о сертификации, то здесь проблематика связана не только с объемом поддержки, но и с конкретными процедурами и договоренностями с зарубежными партнерами. На практике дополнительная процедура подтверждения соответствия особенно чувствительна для продукции машиностроения и химической промышленности, где требования зарубежных рынков включают проведение повторных испытаний, аудит производства. Нужна донастройка этого механизма, в том числе нужно усилить информирование о существующих мерах поддержки в этой сфере".

Также Вячеслав Федорищев отметил необходимость нарастить протекционистские меры в отношении отечественной продукции, которая уже хорошо себя зарекомендовала. "Видим это предметом нашей постоянной работы", - подчеркнул глава региона, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

По итогам обсуждения будут сформированы рекомендации заинтересованным ведомствам. Часть из них касается применения специального финансового механизма строительства гражданских судов, формирования долгосрочного государственного гражданского судостроительного заказа и программы серийного строительства судов для коммерческих грузоотправителей с подтвержденной грузовой базой. Производственные мощности гражданского судостроения и судоремонта нужно модернизировать - это требует поддержки на государственном уровне, включая закупку автоматизированных линий, крупнотоннажного транспортного и судоподъемного оборудования.

Также рекомендовано проработать комплекс мер, направленный на продвижение российской машиностроительной продукции.

"Все вопросы, которые мы сегодня обсудили, достаточно хорошо проработаны, предложения понятны. Наша задача в первую очередь - ускорить рассмотрение этих предложений на уровне аппарата правительства РФ, с нашими коллегами в правительстве. Мы это выполним", - заключил Вячеслав Федорищев по итогам обсуждения.