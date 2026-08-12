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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Военно-воздушных сил России

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Военно-воздушных сил России.

"Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник.

Самарская область имеет к этому празднику самое непосредственное отношение. Именно Куйбышев, ставший в годы Великой Отечественной войны запасной столицей Советского Союза, был кузницей легендарных штурмовиков Ил-2. Благодаря неоценимому вкладу в Великую Победу, трудовому героизму и самоотверженности куйбышевцев нашему областному центру было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

И сегодня авиационно-космическая промышленность является одной из базовых отраслей Самарской области, способствующей укреплению обороноспособности страны. Стабильно работают предприятия регионального оборонно-промышленного комплекса, качественно и в срок выполняющие гособоронзаказ. Высококлассные летные кадры готовит Сызранский филиал Военно-воздушной академии имени Н. И. Жуковского. Нашу особую гордость вызывают авиаторы, проявившие героизм и мужество в ходе специальной военной операции.

Многие годы мы поддерживаем тесные дружеские связи с личным составом Энгельской гвардейской Донбасской Краснознаменной тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, экипажами стратегических бомбардировщиков "Самара" и "Николай Кузнецов", которые с честью защищают воздушные рубежи нашей страны.

Уверен, что благодаря вашему профессионализму, самоотверженности, любви к Родине мы обеспечим решение всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В. В. Путиным по защите мирного неба, приумножим достижения Военно-воздушных сил России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в ратном труде на благо родного края и нашей Отчизны!", — говорится в поздравительном адресе.

Гид потребителя

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