Big data T2: каждый второй пенсионер — геймер

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал спрос на игровые сервисы. Ядро аудитории — люди среднего возраста, среди категории 35-44 года играют два человека из трех. Также в числе геймеров каждый второй человек старше 55 лет, причем за год количество таких игроков увеличилось втрое. Увлеченность геймингом среди подростков умеренная — прирост год к году значительно меньше, чем у других возрастных категорий. Вопреки стереотипам, игроков-женщин на 20% больше, чем мужчин.
Россияне массово потянулись к играм — такой вывод сделали аналитики big data T2. Специалисты проанализировали трафик на почти двух тысячах игр и игровых платформ и выявили динамику увлеченности среди разных возрастных категорий.
С возрастом количество игроков в одном поколении увеличивается. Так, динамика увеличения интереса среди подростков до 18 лет — 25% год к году, у молодых людей 18-24 лет — уже 35%. Игроков возрастных категорий 25-34 и 35-44 года за год увеличилось в среднем на 54%. Наиболее значительный прирост отмечается среди россиян старшего возраста — геймеров 45-54 лет стало больше вдвое, а в числе старше 55 лет — втрое.
Среди возможных причин такого тренда — однотипный контент в социальных сетях, из-за чего потребители переходят на другие досуговые площадки. Данные Т2 подтверждают падение трафика на платформах для общения. Другая причина роста гейминга — увеличение количества рекламы игр в интернете.
Значительный рост популярности игр наблюдается и в разрезе полов — число играющих выросло на 83% в обоих сегментах. Однако вопреки стереотипам, число любителей игр среди женщин на 20% больше, чем мужчин.
Татьяна Долдо, коммерческий директор T2 AdTech:
"Игровая индустрия — это гигантская медиасреда с невероятно лояльной и вовлеченной аудиторией. Однако аудитория старше 55 и даже 65 лет — это один из самых недооцененных и при этом топовых сегментов для рекламодателей. Это люди с осознанным потреблением, у которых уже сформированы финансовые возможности и привычка делать взвешенный выбор. К сожалению, при таргетинге этой возрастной категорией часто пренебрегают, и это большая ошибка. При этом мы видим интересный поведенческий сдвиг: старшее поколение активно развивает мультискрин-форматы, то есть параллельное смотрение. Это колоссальное окно возможностей для брендов, которые должны учиться говорить с такой аудиторией на равных".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Данные наших аналитиков однозначны: онлайн-игры перестали быть подростковым увлечением и нашли поклонников среди самых разных возрастных категорий. Для разработчиков игр это становится сигналом к поиску новых форматов, а для Т2 как технологичного оператора — показательной тенденцией, которая подтверждает значимость цифровых привычек в жизни абонентов".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово