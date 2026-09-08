Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов финансовой службы с профессиональным праздником

Во вторник, 8 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня финансиста.
Глава региона напомнил, что День финансиста — профессиональный праздник, установленный указом президента Российской Федерации в 2011 году.
"Во все времена эффективное управление финансами было важнейшей задачей государства. От профессионализма людей, отвечающих за формирование и исполнение бюджета, зависит развитие и процветание страны, рост благосостояния граждан, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Усилия работников финансовой сферы способствуют реализации национальных целей развития, в том числе выполнению социальных обязательств, поддержке участников специальной военной операции и их семей".
Она добавил: финансисты Самарской области отличаются высочайшим уровнем подготовки, преданностью делу, ответственным отношением к своим обязанностям, умением оперативно реагировать на возникающие вызовы,
"Дорогие друзья! От вашей слаженной командной работы зависит финансовая устойчивость предприятий и организаций, успешная реализация бюджетной и налоговой политики на территории области.
Особые слова признательности ветеранам. Ваш профессионализм, практические знания, активная гражданская позиция — бесценный опыт для молодого поколения финансистов. Не сомневаюсь, что финансисты Самарской области и в дальнейшем будут прилагать все силы для успешного решения стоящих перед нами задач на благо жителей региона, на благо России!" — заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит