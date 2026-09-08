Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов финансовой службы с профессиональным праздником

Во вторник, 8 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня финансиста.

Глава региона напомнил, что День финансиста — профессиональный праздник, установленный указом президента Российской Федерации в 2011 году.

"Во все времена эффективное управление финансами было важнейшей задачей государства. От профессионализма людей, отвечающих за формирование и исполнение бюджета, зависит развитие и процветание страны, рост благосостояния граждан, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Усилия работников финансовой сферы способствуют реализации национальных целей развития, в том числе выполнению социальных обязательств, поддержке участников специальной военной операции и их семей".

Она добавил: финансисты Самарской области отличаются высочайшим уровнем подготовки, преданностью делу, ответственным отношением к своим обязанностям, умением оперативно реагировать на возникающие вызовы,

"Дорогие друзья! От вашей слаженной командной работы зависит финансовая устойчивость предприятий и организаций, успешная реализация бюджетной и налоговой политики на территории области.

Особые слова признательности ветеранам. Ваш профессионализм, практические знания, активная гражданская позиция — бесценный опыт для молодого поколения финансистов. Не сомневаюсь, что финансисты Самарской области и в дальнейшем будут прилагать все силы для успешного решения стоящих перед нами задач на благо жителей региона, на благо России!" — заключил губернатор.