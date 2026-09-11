16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самары с 440-летием города В день 85-летия АО "ТЯЖМАШ" Вячеслав Федорищев вручил награды работникам предприятия Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Всероссийского фестиваля "Ленточка Доблести" Вячеслав Федорищев вручил госнаграды самарцам ко Дню города

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 562
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 11 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Мах.

Фото: Иван Макеев

Во встрече также приняли участие депутат Самарской областной думы Александр Живайкин и председатель комитета партии "Новые люди" по экономике Сергей Горьков. Обсуждались направления взаимодействия.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что взаимодействие с конструктивными партиями будет продолжено в целях обеспечения безопасности региона и его гармоничного развития.

"Как отметил Алексей Нечаев, сегодня все политические силы должны быть объединены общей целью и сосредоточены на выполнении государственных задач. Это принципиальная позиция партии в период СВО, сейчас особенно важны не протест, а консолидация вокруг общих целей и конструктивная работа", - написал губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4