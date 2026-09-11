Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым

В пятницу, 11 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Мах.

Во встрече также приняли участие депутат Самарской областной думы Александр Живайкин и председатель комитета партии "Новые люди" по экономике Сергей Горьков. Обсуждались направления взаимодействия.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что взаимодействие с конструктивными партиями будет продолжено в целях обеспечения безопасности региона и его гармоничного развития.

"Как отметил Алексей Нечаев, сегодня все политические силы должны быть объединены общей целью и сосредоточены на выполнении государственных задач. Это принципиальная позиция партии в период СВО, сейчас особенно важны не протест, а консолидация вокруг общих целей и конструктивная работа", - написал губернатор.