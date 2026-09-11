Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым

В пятницу, 11 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Мах.
Во встрече также приняли участие депутат Самарской областной думы Александр Живайкин и председатель комитета партии "Новые люди" по экономике Сергей Горьков. Обсуждались направления взаимодействия.
Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что взаимодействие с конструктивными партиями будет продолжено в целях обеспечения безопасности региона и его гармоничного развития.
"Как отметил Алексей Нечаев, сегодня все политические силы должны быть объединены общей целью и сосредоточены на выполнении государственных задач. Это принципиальная позиция партии в период СВО, сейчас особенно важны не протест, а консолидация вокруг общих целей и конструктивная работа", - написал губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит