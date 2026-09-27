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Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса Самарской области с Днем машиностроителя.

Глава региона отметил, что сегодня от уровня развития машиностроения — одной из ключевых отраслей региональной промышленности, объединяющей более 135 тысяч работников, — во многом зависит решение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи обеспечения технологического суверенитета страны, реализация национальных проектов.

"Наш регион — один из важнейших центров машиностроения России. Флагман отечественной автомобильной промышленности — ОАО "АвтоВАЗ", отметивший в этом году свой 60-летний юбилей, предприятия авиационно-космического комплекса — ОАО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "Салют", АО "Авиаагрегат" и другие, тяжелого машиностроения — АО "ТЯЖМАШ", которому недавно исполнилось 85 лет, и другие — во многом определяют сегодня параметры и перспективы развития отрасли", — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев добавил, что особую роль труд машиностроителей играет в достижении целей специальной военной операции.

"Дорогие друзья! Благодарю вас за трудолюбие, ответственность, стремление соответствовать самым современным требованиям, за понимание того, в какое сложное, судьбоносное для страны время мы живем. Спасибо за помощь нашим героям, которые защищают Родину в зоне СВО, поддержку их семей. Отдельная благодарность ветеранам, создавшим прочный фундамент для дальнейшего развития машиностроительного комплекса Самарской области. Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия, новых производственных достижений и успехов во всех начинаниях!" — заключил он.

Гид потребителя

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