Полиция задержала сызранца, который за месяц совершил пять краж

Ранее полиция Сызрани задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в краже велосипеда из подъезда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Задержанный пояснил, что велосипед не очень надежно был скреплен тросом с лестничными перилами. Мужчина рванул его, повредил запорное устройство и похитил транспорт. Деньги от продажи он потратил на себя.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража" и проверили подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Выяснилось, что сызранец в течение месяца совершил еще четыре хищения — два из магазинов, а также из квартиры своего приятеля и из торгового модуля, где ему удалось разжиться 27 банками кофе.
"Мужчине вручена копия обвинительного заключения в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ "Кража". По ходатайству следствия, учитывая рецидив преступлений, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.
В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках