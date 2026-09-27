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Преступления Происшествия

Полиция задержала сызранца, который за месяц совершил пять краж

СЫЗРАНЬ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ранее полиция Сызрани задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в краже велосипеда из подъезда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный пояснил, что велосипед не очень надежно был скреплен тросом с лестничными перилами. Мужчина рванул его, повредил запорное устройство и похитил транспорт. Деньги от продажи он потратил на себя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража" и проверили подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Выяснилось, что сызранец в течение месяца совершил еще четыре хищения — два из магазинов, а также из квартиры своего приятеля и из торгового модуля, где ему удалось разжиться 27 банками кофе.

"Мужчине вручена копия обвинительного заключения в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ "Кража". По ходатайству следствия, учитывая рецидив преступлений, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.

В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.

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