Охранник яхт-клуба в Самаре осужден за нападение на девушку

Суд вынес приговор охраннику яхт-клуба в Самаре. Его обвиняли в нападении с палкой на местную жительницу на берегу реки.
Как рассказали в прокуратуре Самарской области, в марте 2025 г. охранник поссорился с девушкой на берегу реки Самары. После ссоры мужчина нанес оппонентке не менее двух ударов деревянной палкой по лицу.
По данным источников Волга Ньюс, конфликт начался из-за того, что охранник выгонял гулявших девушек. В итоге у пострадавшей зафиксировали травмы.
В отношении охранника возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Приговор пока в силу не вступил.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках