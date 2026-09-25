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Преступления Происшествия

Охранник яхт-клуба в Самаре осужден за нападение на девушку

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд вынес приговор охраннику яхт-клуба в Самаре. Его обвиняли в нападении с палкой на местную жительницу на берегу реки.

Как рассказали в прокуратуре Самарской области, в марте 2025 г. охранник поссорился с девушкой на берегу реки Самары. После ссоры мужчина нанес оппонентке не менее двух ударов деревянной палкой по лицу.

По данным источников Волга Ньюс, конфликт начался из-за того, что охранник выгонял гулявших девушек. В итоге у пострадавшей зафиксировали травмы.

В отношении охранника возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Приговор пока в силу не вступил.

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