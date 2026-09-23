Обманутый самарец передал мошенникам более 3,7 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стал 70-летний доверчивый местный житель, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Неизвестный, действуя дистанционно, под предлогом перевода средств на "безопасный счет", завладел деньгами пенсионера. Всего у мужчины выманили свыше 3,7 миллиона рублей. Часть средств потерпевший передал лично неизвестной девушке у своего дома, а другую часть перевел на различные банковские счета по указаниям злоумышленников.