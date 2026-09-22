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Преступления Происшествия

В Самаре под суд отправили педагогов-двойняшек за взятки

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Советского района Самары вынес приговор преподавателю вуза Сергею Левченко. Изначально его вместе с братом задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции.

Вопросы правоохранителей возникли к Александру Васильевичу и Сергею Васильевичу Левченко (близнецам). Александр Левченко трудился деканом факультета физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Сергей Левченко был старшим преподавателем факультета физической культуры и спорта. По версии следствия, за свои услуги по ликвидации академических задолженностей и получение положительных оценок на зачетах и экзаменах, без фактической проверки знаний студентов, они незаконно получали от 3 тыс. до 50 тыс. рублей.

В частности, по версии следствия, за 2025 г. Сергей Левченко получил взятки от более чем 30 студентов вуза. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД Самары возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Аналогичное дело возбудили и в отношении его брата.

Советский районный суд Самары приговорил Сергея Левченко к штрафу в 1,7 млн руб. с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в учреждениях образования сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении его брата суд пока рассматривает.

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