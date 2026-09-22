В Самаре под суд отправили педагогов-двойняшек за взятки

Суд Советского района Самары вынес приговор преподавателю вуза Сергею Левченко. Изначально его вместе с братом задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции.
Вопросы правоохранителей возникли к Александру Васильевичу и Сергею Васильевичу Левченко (близнецам). Александр Левченко трудился деканом факультета физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Сергей Левченко был старшим преподавателем факультета физической культуры и спорта. По версии следствия, за свои услуги по ликвидации академических задолженностей и получение положительных оценок на зачетах и экзаменах, без фактической проверки знаний студентов, они незаконно получали от 3 тыс. до 50 тыс. рублей.
В частности, по версии следствия, за 2025 г. Сергей Левченко получил взятки от более чем 30 студентов вуза. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД Самары возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.
Аналогичное дело возбудили и в отношении его брата.
Советский районный суд Самары приговорил Сергея Левченко к штрафу в 1,7 млн руб. с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в учреждениях образования сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении его брата суд пока рассматривает.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках