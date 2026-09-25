В Новокуйбышевске компания собутыльников жестоко расправилась над незнакомцем

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело против нескольких местных жителей. Их обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В понедельник, 21 сентября, трое мужчин со своей знакомой выпивали в квартире женщины. Во время застолья к ним присоединился незнакомый парень. Затем в компании вспыхнул конфликт "на почве личных неприязненных отношений". Двое мужчин и женщина сильно избили незнакомца, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, перебросили тело мужчины через окно спальни и покинули жилое помещение.

"Следователи и криминалисты следственного управления проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - отмечается в сообщении.